La Muestra se Cine Astronómico de La Palma se presenta en la azotea del Equipo Para en Tenerife

La Muestra Internacional de Cine Astronómico (MICA) concluyó este jueves su cronograma de presentaciones previas a la cuarta edición del festival que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre en Fuencaliente de La Palma. Este especial encuentro tuvo lugar en la azotea del Equipo Para, asociación independiente de enorme peso en la programación de ocio y cultura de la isla de Tenerife. La azotea, situada entre la Avenida Anaga y la Calle de la Marina de la capital, se llenó de público entusiasta, periodistas y cineastas atraídos por el cine astronómico.

Los cortometrajes proyectados fueron Vostok (Miquel Casals, 2015), The Will All Die in Space (Javier Chillón, 2015), Orbit Ever After (Jamie Stone, 2013) y El sueño Espacial (Ignacio Magalón, 2016).

Tras la proyección de El Sueño Espacial, Antonio Herrera, director del festival, agradeció esta oportunidad a la directiva de la citada asociación y despidió el evento con las siguientes palabras: “MICA es un festival pequeño en presupuesto, pero enorme en contenidos, es el festival de una generación a la que le dijeron que lo tendría todo pero ha tenido que pelearlo todo (como la propia MICA) y es nuestro sueño espacial que quien se sienta identificado con estos valores y con este arrojo nos visite en Fuencaliente de La Palma del 30 de agosto al 2 de septiembre”.