El talento de la diseñadora palmera Paloma Suárez se suma a ‘Isla Bonita Moda’

La diseñadora palmera Paloma Suárez se ha sumado este viernes al proyecto de Promoción, Potenciación y Profesionalización del Sector Creativo y Textil de La Palma impulsado por el Cabildo Insular: Isla Bonita Moda, se informa en nota de prensa.

El acto contó con la asistencia de Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y principal impulsor de Isla Bonita Moda, que hizo especial hincapié en la importancia de este momento para La Palma. “Isla Bonita Moda sigue consolidándose y aglutinando talento gracias a la incorporación de nuevas firmas como la de Paloma Suárez a la que todos conocemos y seguimos desde sus comienzos. Durante estos años ha logrado internacionalizar su firma a pasos agigantados, realizando desfiles en lugares como Malasia o París”, ha señalado.

La diseñadora, recién llegada Madrid, aseguraba sentirse entusiasmada e ilusionada. “Hoy es un día muy feliz y especial para mí. Aquí nací y me crié rodeada de amor, felicidad, humildad y paz. Me siento infinitamente agradecida del cariño tan grande del que siempre he gozado por parte de mis paisanos y su apoyo incondicional, sin ellos esta historia nunca hubiera comenzado. Quiero agradecer especialmente al Cabildo Insular de La Palma el apoyo que a través del proyecto Isla Bonita Moda se me brinda. Desde aquel primer desfile en la Plaza de España en Santa Cruz de La Palma, cuando tan sólo tenía 19 años hasta ahora, siempre me he sentido afortunada de poder tenerles como pilar fundamental de ayuda al desarrollo de mi sueño, hoy damos un paso más en esta unión eterna”, manifestó.

La creadora palmera presentó hace algunas semanas su nueva colección Who I Am en la Semana de la Moda de París, uno de los grandes acontecimientos del mundo de la moda a nivel mundial.

Paloma Suárez: la historia de un sueño

Paloma Suárez comenzó su andadura con tan sólo 12 años en La Palma inspirada por Manolo Blahnik. Casi sin quererlo la moda comenzó a tomar un especial sentido en su vida. Con 18 años se trasladó a Madrid y comenzó su carrera universitaria en ESNE, donde sus metas y objetivos empezarían a materializarse, convirtiendo su sueño en una realidad. Paloma Suárez ha logrado cosechar un amplio palmarés de éxitos en estos años, siendo premiada en TalentosDesign`13, nombrada Jovencísimo Talendo de la Comunidad de Madrid 2014, aspirante a ganadora de MFShow LAB by Pandora en 2015 y candidata a Joven Canario 2015 donde se premia la trayectoria y actividad social de célebres jóvenes canarios. Su talento y vanguardia le han llevado a expandir a nivel internacional su firma, y por tercera vez en los últimos meses espectadores de todo el mundo han tenido la oportunidad de ver sus diseños gracias a las hermanas Chloe & Halley Bailey, cantantes y actrices mundialmente reconocidas.