El Paseo de la Ciencia de La Palma crece con la ‘estrella’ del Nobel de Física Samuel Ting

El Premio Nobel de Física de 1976, Samuel Chad Chung Ting, ya forma parte del Paseo de las Estrellas de la Ciencia de La Palma. El físico estadounidense de origen chino ha recibido este jueves de manos del presidente del Cabildo Insular de La Palma, Anselmo Pestana, y del alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, una reproducción en forma de estrella de esta distinción con la que las instituciones insular y municipal homenajean a destacados y relevantes personalidades de la ciencia y la investigación, como ha sido el caso, hasta ahora, del científico Stephen Hawking, el cosmonauta, Alekséi Leonov, y el también Premio Nóbel de Física, Takaaki Kajita, se informa en nota de prensa.

En una intervención ante el profesor Ting, el público asistente, y numerosas autoridades invitadas, entre las que destacan el director y el fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo y Francisco Sánchez, respectivamente, el presidente del Cabildo , Anselmo Pestana, destacó “la importante participación en la historia de la Física de Samuel Ting por el descubrimiento de la partícula subatómica denominada Partícula J”, y explicó que su distinción en el Paseo de las Estrellas de la Ciencia de La Palma “es un reconocimiento a su importante participación en la historia de la Física, por el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que él denominó “partícula J”.

Samuel Ting en el Convento de San Francisco.

Pestana también resumió la historia del Observatorio del Roque de Los Muchachos y como esta instalación, con sus herramientas de observación e investigación del Universo, unieron definitivamente la trayectoria de La Palma a la historia de la “gran ciencia” que se hace en el mundo.

Asimismo, el presidente recordó que la isla está protegida desde 1988 por la Ley del Cielo, que regula la contaminación lumínica, radioeléctrica, atmosférica, además de controlar el paso de las rutas aéreas, con el objetivo de mantener unas condiciones únicas para la observación astronómica.

Anselmo Pestana también refirió que en 2007 se firmó en La Palma la Declaración Mundial en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas, y que cinco años más tarde pasó a ser la primera Reserva Starlight del mundo, para a partir de ahí, “desarrollar un producto turístico emblemático para nuestra isla como es el astroturismo con la creación y la implicación de varias empresas especializadas”.

“Desde el primer momento, el Cabildo Insular de La Palma viene colaborando y potenciando las actividades científicas y divulgativas que desarrolla el Instituto de Astrofísica de Canarias, acercando a la población de la isla el conocimiento y el amor por la ciencia y el estudio del universo que se realiza desde nuestras propias cumbres”, aseguró en su intervención el presidente.

Samuel Ting con Francisco Sánchez.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, mostró su satisfacción por poder dar la bienvenida al profesor Ting a la capital de la isla. “Como ya habrá tenido oportunidad de constatar, esta es una ciudad pequeña, en una isla pequeña. Casi podríamos decir que somos como una partícula subatómica de este planeta. Pero como usted, profesor, bien sabe, hasta el elemento más pequeño del universo puede desempeñar tareas enormes. No en vano los telescopios ubicados en las cumbres de La Palma han sido capaces de captar la imagen más profunda del universo tomada desde la Tierra”, aseguró el primer edil.

El director del IAC, destacó la gran aportación que a la historia de la Física ha aportado el profesor Ting, y destacó su presencia durante estos días en La Palma con motivo del Congreso AMS Days at La Palma, que reúne esta semana en la isla al consorcio del Espectrómetro Magnético Alfa.

Samuel C.C. Ting se mostró muy agradecido por la distinción otorgada por el Cabildo y el Ayuntamiento y destacó el trabajo que se realiza durante estos días en el Congreso AMS Days, apuntando a la gran colaboración prestada por el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Biografía de Samuel C.C. Ting

El profesor Samuel C. C. Ting (Samuel Chad Chung Ting), nació el 27 de enero de 1936 en Ann Arbor (Michigan, Estados Unidos). Hijo de dos profesores universitarios chinos de visita en EEUU en esa época, dos meses después de su nacimiento sus padres volvieron a China con él. Allí, y debido a las condiciones impuestas por la guerra, no tuvo una educación convencional hasta los 12 años. Sin embargo, gracias a la relación de sus padres con la Universidad y a la influencia de su abuela materna, siempre quiso estar vinculado a la actividad universitaria.

Ting a la entrada del Convento de San Francisco junto a las autoridades y miembros del IAC.

A los 20 años de edad volvió a EEUU en busca de una mejor educación. Con sólo 100 dólares en el bolsillo fue recibido en la Universidad de Michigan por un amigo de sus padres, decano de la Escuela de Ingeniería. Su educación allí dependió fundamentalmente de becas. En 3 años obtuvo sendas licenciaturas en Física y Matemáticas, y finalizó su doctorado en Física en 1962, tan sólo 6 años después de su llegada.

Tras la tesis obtuvo una beca para trabajar en el Centro Europeo para el Estudio de la Energía Nuclear (CERN, Ginebra) y en 1965 volvió a EE.UU. para dar clase en la Universidad de Columbia. Estando allí surgió una importante colaboración con DESY en Hamburgo (Alemania). Posteriormente se trasladó al Instituto de Tecnología de Masachussets (Cambridge, EE.UU.), convirtiéndose en profesor en 1969.

En 1974, mediante experimentos llevados a cabo en el Laboratorio Nacional Brookhaven (Upton, Long Island, Nueva York), el profesor Ting descubrió una nueva partícula subatómica que él denominó Partícula J. Se trató de una nueva clase de mesones masivos de larga duración. El descubrimiento de esta partícula, formada por un quark y un antiquark, proporcionó un importante refinamiento de los modelos de los quark.

Por este descubrimiento obtuvo el Premio Nobel de Física en 1976, junto con Burton Richter, que hizo el mismo descubrimiento de forma independiente prácticamente al mismo tiempo.

Posteriormente, el Samuel Ting participó en el experimento L3, que estuvo en funcionamiento en el CERN entre 1989 y 2000. Al mismo tiempo, se interesó por el estudio de los rayos cósmicos primarios y la detección de antimateria primordial. Para ello organizó un consorcio con el objetivo de situar un instrumento a bordo de un transbordador espacial y demostrar la viabilidad de poner un instrumento de física de altas energías en el espacio. El vuelo de este instrumento, denominado Antimatter Magnetic Spectrometer (AMS) tuvo lugar durante varios días a bordo del transbordador Discovery en 1998, proporcionando una ingente cantidad de datos científicos.

La relevancia de esos resultados puso de manifiesto la necesidad de disponer de un instrumento que tuviese una duración mayor y proporcionase una mejor estadística. Ese instrumento es AMS-02 (llamado en este caso Alpha Magnetic Spectrometer), que fue desarrollado y construido por un consorcio de unos 500 investigadores de 56 países. Entre esos países se encuentra España, que participa a través del CIEMAT (Madrid) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). La participación del IAC en AMS-02 fue un empeño personal del profesor Ting para que hubiese un instituto de astrofísica de prestigio participando en un instrumento conducido mayoritariamente por institutos de física de partículas.

Este instrumento fue instalado por el transbordador Endeavour en la Estación Espacial Internacional en 2011 y el centro de recepción y control de datos se encuentra en el CERN. Se espera que siga proporcionando datos hasta 2024, y los que ha proporcionado hasta ahora están permitiendo entender mejor aspectos muy detallados de la astrofísica de muy altas energías.

Entre otras distinciones, Samuel C.C. Ting ha recibido el Ernest Orlando Lawrence Award del Gobierno de EE.UU., el DeGasperi Award del Gobierno de Italia, la Medalla Eringen de la Sociedad de Ingeniería, el Golden Leopard Award for Excellence de la ciudad de Taormina, y la Gold Medal for Science and Peace de la ciudad de Brescia, ambas en Italia. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencia en EE.UU., la Sociedad Americana de Física, así como de las Sociedades de Física de Italia y Europa. También de la Academia Sinica, de la Academia de Ciencia de Pakistán y la de la Unión Soviética, hoy Academia de Ciencias Rusa. Es Doctor Honoris Causa por las Universidades de Michigan, la Universidad China de Hong Kong, la de Columbia, la Universidad de Bolonia, la Universidad Estatal de Moscú y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Es también profesor honorario en la Universidad Jiatong de Shanghai.