Bolsas de ropa usada en la Calle Real para concienciar sobre el consumismo

La Fundación Isonorte recoge cada día en La Palma 1.000 kilos de ropa y zapatos usados que vende posteriormente, después de una selección, en sus cuatro tiendas en las que trabajan personas en riesgo de exclusión. “En la Isla no reciclamos ni el 50% en comparación con otras ciudades que llevan más tiempo con contenedores en la calle para residuos textiles”, ha asegurado a La Palma Ahora, Eduardo Calderón, gerente de la citada entidad social.

Este viernes, y en el marco del Día contra el Consumismo que se celebra el 25 de noviembre, la Fundación Isonorte ha volcado en la Calle Real de Santa Cruz de La Palma un camión de ropa usada para concienciar sobre los impactos sociales y medioambientales que está produciendo el actual modelo de consumo. “En la Isla aún falta cultura, tiempo y sensibilización en este tema, y por eso hemos celebrado hoy este evento; queremos que los palmeros tomen conciencia de que es un problema medioambiental serio y que ya la Unión Europea está marcando objetivos de recuperación de residuos textiles”, ha explicado.

En La Palma, hay todavía un cierto rechazo al uso de prendas de segunda mano, pero Calderón afirma en este sentido que “cada vez es menos, nos vamos educando”. “Esta camisa que yo tengo hoy es de segunda mano y está fantástica”, dice, y hace hincapié en que “nos llega un porcentaje elevado de ropa con etiqueta y hay que hacer una denuncia a ese consumismo; se trata de ropa que no ha sido puesta nunca, lo que quiere decir que estamos muy expuestos a la influencia del mercado, a comprar por comprar; por tanto, tenemos que esforzarnos más en hacer una compra consciente”, subraya.

Isonorte, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo, ha lanzado este viernes un llamamiento para “concienciar a la población del gran impacto medioambiental de este consumismo que nos implica a todos, dando visibilidad a los residuos textiles que los habitantes de la isla desechan en un solo día”.

El objetivo es alcanzar “un modelo de economía circular que abandone el modelo lineal de usar y tirar a favor de un consumo más responsable, consciente y sostenible basado en la reducción del uso de recursos naturales, la reutilización y el reciclaje”, recalcan.

Recuerdan que los 1.000 kilos de ropa y calzado que se recogen diariamente en La Palma “equivalen a 5.410 kilogramos de CO2 que se lanzaron a la atmósfera, y para convertir ese CO2 en oxígeno se necesitarían 274.950 árboles; para hacernos una idea más práctica, ese CO2 son 940 coches funcionando durante un día sin parar”.

“No nos solemos preguntar de dónde viene y a dónde va toda la ropa que usamos a lo largo de nuestra vida, y la sociedad de consumo está generando que cada ciudadano español produzca una media de 10 kilos de residuo textil, que supone el 3% de los residuos que producimos. Son muchas las críticas que recaen sobre las festividades basadas en la compra de regalos. Sin embargo, hay motivos para creer en algunas de las virtudes que estas fechas, como la campaña de Navidad nos ofrecen. No se trata de no consumir, sino de ser responsables de nuestro consumo. Es una iniciativa con la que se busca incentivar el consumo sostenible a través del impacto visual que nos produce ver lo que desechamos en tan sólo 24 horas”, apuntan. Añaden que “hay que tener en cuenta la vida útil de cada prenda, saber que lo que a uno ya no le sirve, a otro le puede valer perfectamente y a un precio reducido. Con esta iniciativa se da luz a un proyecto social y ambiental que frena la contaminación del planeta y aumenta la empleablidad”.

Isonorte Empleo es un proyecto sostenible cuyo objetivo es la inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión y el cuidado del medioambiente. La cara más visible de este proyecto probablemente sean sus contenedores, que hoy ya suman 37 en toda la Isla, junto con sus cuatro tiendas, de las que pueden encontrar su ubicación en: http://isonorte.org/nuestras-tiendas/

“Los habitantes de La Palma podrán sumarse a este proyecto socioambiental a través de su compra sostenible en cualquiera de nuestras tiendas o donando prendas que ya no usen provenientes de tiendas convencionales. Reutilizando prevenimos la contaminación, ahorramos recursos naturales y apoyamos la lucha contra la exclusión social, reutilizando cambiamos el mundo en el que vivimos”.