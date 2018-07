El descuento del 75% en los viajes de los residentes a la Península será efectivo este mes

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido este martes con los presidentes de Canarias y Baleares, Fernando Clavijo y Francina Armengol, respectivamente, a que la bonificación del 75% en los viajes aéreos y marítimos de los residentes isleños a la Península será efectiva este mes.



En rueda de prensa conjunta, tras reunirse casi dos horas con Ábalos, Armengol ha informado de que la bonificación, que también beneficiará a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, se aprobará en un acuerdo de Consejo de Ministros uno de los tres viernes que restan en el mes de julio y a partir del día 13.



Clavijo ha explicado que este acuerdo del Consejo de Ministros, que será efectivo tras su publicación en el BOE, da inmediatez a la bonificación y beneficiará a casi 4 millones de ciudadanos.



De esta forma y según ha explicado Clavijo, de las tres vías jurídicas que manejaba el Gobierno -real decreto, decreto ley y acuerdo de Consejo de Ministros- el Ministerio de Fomento se ha decantado por la última que supone "inmediato cumplimiento".



Clavijo ha considerado que se trata de una "magnífica noticia" para los residentes isleños y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ha valorado la "voluntad política" del Gobierno en arreglar el problema.



Paralelamente el Ministerio tramitará un real decreto pero, según Clavijo, lo que preocupaba a los residentes isleños es que el descuento fuera de aplicación inmediata.



Ha insistido en que el compromiso del Gobierno es que se haga este mes: "Puede ser el 13, el 20 o el 27 pero, en ningún caso, se pospondrá del mes de julio" ha asegurado.



En la misma línea, la presidenta balear ha valorado la voluntad del Gobierno "siendo conscientes de que se había heredado un Presupuesto General del Estado que no clarificaba la situación y que precisaba un tiempo de aplicación", lo que iba en detrimento de los ciudadanos.



Armengol ha mostrado su satisfacción por que se haya optado por la propuesta más rápida y que, además, "era la que se había planteado desde Baleares".



La presidenta autonómica ha agradecido al ministro su "reacción y voluntad" de arreglar un problema "que nos habían dejado".



Tanto Clavijo como Armengol han recordado que este asunto se ha trabajado en sus comunidades como una "estrategia conjunta" desde el principio de legislatura al objeto de garantizar la movilidad de sus ciudadanos.



Armengol ha explicado que el acuerdo no se podrá aprobar el próximo viernes, día 6, en Consejo de Ministros porque precisa de una tramitación previa y ha recordado que "el Presupuesto General del Estado todavía no está publicado".



"Estamos todavía en ese tiempo que no hay presupuesto en vigor porque no está publicado en el BOE", ha dicho Armengol que ha dado unos días a Fomento para la tramitación administrativa si bien ha garantizado que "todo se hará este mes de julio".



"Si puede ser el 13, no será el 20 y si puede ser el viernes 20, no será el 27" ha remarcado la presidenta balear al tiempo que ha incidido en la aplicación inmediata al día siguiente.



Por su parte, Clavijo ha trasladado su felicitación a los servicios jurídicos y ha considerado que la opción elegida es la "más limpia, más fácil y más rápida".



No obstante, Clavijo ha dicho que quería "ser prudente" porque ya había una frustración ciudadana con unas primeras fecha que se dieron y no se cumplieron.



Sin embargo, ha dejado muy claro que en este caso "ya no se va a dilatar más", y la última fecha posible para comprar los billetes bonificados sería el 28 de julio.