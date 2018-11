25N, día de reivindicación. No es día festivo

Mireia estaba agotada. “Me quedé sin fuerza, sin energía, todo el día pendiente de no enfadarlo, de no decepcionarle. Hasta que comprendí que aquello no era normal, que no podía vivir así y que estaba ocurriendo algo”. El testimonio de esta mujer es el de muchas mujeres que diariamente sufren el peor de los maltratos, el psicológico. Con el 25 de noviembre queremos denunciar esta violencia machista que recorre el mundo sembrando miedo, injusticia y muertes. El 25 de noviembre es un altavoz, es el grito de las mujeres del mundo que gritamos “ni una menos”.

Logo de la Asociación Todo@s Somos Laura.

El 25 de noviembre no es para nosotras el día de la foto de quienes nunca están a nuestro lado, no es el día del cartel bonito de quien no apoya esta lucha el resto del año, no es el día de celebrar nada, es un día de luto, de reivindicación, de dolor. Pero hay a quienes en su afán de positivizar todo de forma absurda y simplona, hacen de este día una fiesta (o más bien un circo).

Desde Tod@s Somos Laura seguimos conmemorando el 25N como el día en contra de la violencia de género, con todo el rigor y la seriedad que ello requiere y porque a nosotras la lucha nos dura los 365 días del año. Además, lo hacemos desde el feminismo como mujeres feministas que somos.

En la actualidad estamos viviendo la cuarta ola feminista. Muchas personas como psicólogas/os, escritores/as, juezas, hablan y nos alientan de lo positivo que es el movimiento feminista, sin embargo, las leyes no avanzan con la transversalidad y la urgencia que se requiere. Desde Tod@s Somos Laura consideramos que el avance de una sociedad democrática pasa irremediablemente por la igualdad de derechos entre las personas, y en este caso entre hombres y mujeres. Por ello consideramos urgente cambiar el modelo heteropatriarcal en el que vivimos sustentado por la tradición, el machismo, el consentimiento de muchos, la venda en los ojos de otros, etc.Consideramos urgente desmontar este sistema por injusto, porque fomenta y perpetúa las desigualdades, y creemos que ésto es responsabilidad del Estado y parte de la voluntad de todas las personas que lo forman.

Tod@s Somos Laura seguiremos en la isla de La Palma luchando contra la violencia machista, y hoy 25 de noviembre de 2018, un año más, queremos a través de este escrito, mostrar nuestra indignación ante los hechos que nos siguen mostrando a una isla donde muchos y muchas siguen con la venda en los ojos, una isla donde los recursos para luchar contra la violencia machista son escasos y no suficientes, una isla donde los que hoy (muchos políticos y políticas) se sacan la foto, mañana se sientan en su despacho sin hacer nada más.

Seguimos creyendo firmemente en la educación, en la coeducación y en la formación, feminista, humana, cargada de valores que tengan por base la cultura de la no-violencia. Una educación formal y no formal, que llegue a todos los rincones de la isla, adaptada a las necesidades de sus gentes. Una educación democrática que nos permita participar y ser personas críticas.

Las mujeres de esta isla, igual que todas, nos merecemos vivir sin violencia machista. Es tiempo de reconocimiento, de Justicia y de Feminismo. Hagamos que el 25N no solo sea una fecha, unas fotos… Falta que el feminismo y la igualdad sean el sistema donde elegimos vivir dignamente y libre de cualquier violencia.

Tod@s Somos Laura