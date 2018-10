El director regional de Trabajo alerta sobre el elevado número de personas expuestas a sustancias peligrosas en su puesto de trabajo

El director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González, alertó este lunes sobre “el elevado número de personas que están expuestas a sustancias peligrosas en su puesto de trabajo sin ser conscientes de ello, porque o no se ven, o no se comprenden correctamente” y aseguró que “a pesar de la existencia de abundante legislación al respecto, con frecuencia no se toman las medidas adecuadas hasta que es demasiado tarde”, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional.

González, se añade en la nota, ha inaugurado este lunes en la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane una jornada organizada por el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) en colaboración con Mutua FREMAP con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo que la agencia europea ha marcado con el lema T rabajos saludables: Alerta frente a sustancias peligrosas.

El director general de Trabajo planteó “la necesidad de aumentar la sensibilización sobre la importancia de prevenir los riesgos que presentan las sustancias peligrosas y redoblar la sensibilización sobre los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos”.

González consideró que es preciso fomentar la evaluación de riesgos y “compartir buenas prácticas en cuanto a la eliminación y sustitución de las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo y los principios de la acción preventiva” así como prestar especial información a los colectivos de trabajadores más sensibles y con altos niveles de riesgo.

“Debemos tener claro -concluyó- que para mejorar la seguridad y salud, es necesario trabajar juntos, los equipos directivos, la población trabajadora, las entidades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y por supuesto, la Administración, con el objetivo de poner en marcha una cultura de prevención de riesgos bien arraigada que permita incrementar la calidad en el trabajo”.

Estas jornadas, se señala en la nota, se incluyen dentro de una serie de sesiones formativas que organizará Icasel. A lo largo de esta semana, por ejemplo, se impartirá un curso de capacitación para la realización de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales.