“Es triste e inhumano no tener un techo ni nada para comer”, ha señalado este viernes el director de Cáritas Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo, en la inauguración de la exposición fotográfica Somos personas. Tenemos derechos. Nadie sin hogar, organizada por Cáritas y que podrá contemplarse hasta el 4 de mayo en la Sala Centro de Santa Cruz de La Palma. “Siempre me he puesto en el lugar de la otra persona; hay que implicarse y tener vocación de servicio, conocer la situación de las personas sin hogar, que es tremenda, triste y muy dolorosa”, dijo.

Otra de las imágenes tomadas en La Palma. CÁRITAS

En el marco de la Campaña de Personas sin Hogar de Cáritas Española, que el año pasado cumplió 25 años, Cáritas Diocesana de Tenerife ha organizado una muestra fotográfica que ilustra la realidad que vive el colectivo de personas en situación de sin hogar en el Archipiélago. 25 fotografías tomadas, en su mayoría, por personas que viven esta realidad en sus propias carnes y por fotoperiodistas canarios. La exposición está orientada a sensibilizar sobre la situación de exclusión que sufre este colectivo, y en especial a mostrar la iniciativa de devolver a la sociedad la necesidad del ejercicio y promoción de derechos fundamentales, como el acceso a la vivienda, el derecho al acompañamiento y el derecho a la participación, entre otros.

Después de pasar por la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna (ULL), la muestra llega ahora La Palma, donde se podrá ver primero en la Sala Centro de Santa Cruz de La Palma (del 20 de abril al 4 de mayo) y posteriormente en la Casa de la Cultura de Tazacorte (del 7 al 21 de mayo).