La falta de aparcamientos en el Hospital de La Palma, una ‘dolencia’ cada vez más aguda

La falta de aparcamientos en el Hospital General de La Palma es una realidad cada vez más aguda que sufren a diario cientos de usuarios. La Dirección del principal centro sanitario de la Isla reconoce que es “un problema”, pero asegura que “no se puede decir” que el Hospital esté congestionado. Sin embargo, algunos usuarios aseveran que la carencia de plazas para aparcar llega a provocar “situaciones caóticas”.

Los usuarios que eligen el vehículo como medio de transporte para desplazarse al Hospital General sufren desde hace tiempo la escasez de aparcamientos, las dificultades de movilidad y la ausencia de la Policía Local en la zona, señala a La Palma Ahora uno de los afectados. Esto, sostiene, ha llevado a “una preocupante situación donde las incidencias, las denuncias hechas en la Policía Local y las quejas dirigidas a la Gerencia del Hospital por parte de los perjudicados son casi diarias, sin que el problema se haya resuelto”. Algunas de estas incidencias, explica, son “el bloqueo de coches aparcados por los vehículos de otros usuarios, ocupación de zonas amarillas de prohibido estacionar que impiden dejar y recoger pacientes con movilidad reducida en las puertas del Hospital o vehículos estacionados incorrectamente que obstaculizan la movilidad de otros, incluidas las ambulancias”. Añade que “debido a la ausencia de la Policía Local en la zona y la imposibilidad de la actuación de la grúa municipal, estas incidencias provocan situaciones caóticas e incluso violentas, llegándose al caso, por ejemplo, de usuarios que, ante la imposibilidad de mover su vehículo, tienen que coger un taxi o el transporte público para ir a sus casas y volver en otro momento a recoger su coche cuando el vehículo bloqueante ha abandonado el lugar”. Apunta que el personal del Hospital, “ante la imposibilidad de actuar de otra manera, se limita a llamar por megafonía al conductor del vehículo que causa la incidencia solicitándole que proceda a su retirada, pero no en todos los casos el conductor acude”.

Alega que “a los usuarios no les queda otra que desplazarse a San Pedro (Breña Alta) como pueden para poner una denuncia en la Policía Local, que se limita a recogerla al no poder remediar la situación” por la ausencia de un convenio entre Sanidad y el Ayuntamiento al tratarse de un recinto en el que no tiene competencia para actuar en la regulación del tráfico en la zona.

A los usuarios afectados también “se les anima a presentar quejas a la Gerencia del Hospital, aunque con escaso efecto”, asegura.

"Hay problemas de aparcamientos, pero no colapso"

El director-gerente del Hospital General de La Palma, José Izquierda, por su parte, admite que estacionar en el principal centro sanitario de la Isla “es complicado”. En tal sentido, reconoce que “hay problemas de aparcamientos, pero no colapso”. “No conozco a nadie que no haya podido ir al Hospital por falta de estacionamientos”, afirma.

Considera que “los aparcamientos, cuando se diseñó el Hospital, no se planificaron con previsión de futuro y, por tal motivo, ahora mismo, estamos acometiendo un plan director para ampliar la zona de estacionamiento”. Cree que, en tal sentido, el Hospital “nació un poquito justo. Se previó en su momento que iba a durar 20 años pero no ha sido así. Es una de las cosas que adolece el Hospital, sobre todo por el número de personal que tiene ahora y el gran incremento de la actividad. Esto hace que venga más gente y que haya problemas de aparcamiento. Aparcar, actualmente, no es fácil, pero tampoco imposible”, recalca.

“Para solventar este problema”, por un lado, comenta Izquierdo, se ha alcanzado “un acuerdo con el Cabildo que consiste en la ejecución de una obra que facilitará que el actual aparcamiento se amplíe”. Asimismo, en el futuro plan director “está prevista una zona mayor de estacionamientos”. Resalta que “serán públicos, no privados”.

Las escasez de aparcamientos hace que muchos vehículos no puedan estacionar de forma correcta, apunta. En este sentido explica que al tratarse de “un recinto privado, la Policía Local no tiene competencias” para regular el tráfico en la zona. Los agentes, señala, “han de ser requeridos y autorizados para sancionar en este ámbito y, para ello, se precisa firmar un convenio entre Sanidad y el Ayuntamiento de Breña Alta”. “Posiblemente se llegue a un acuerdo para que se multe en aquellos casos graves que nosotros solicitemos”, dijo.

Desde la Dirección del centro, indica Izquierdo, “se reconoce que hay un déficit de aparcamientos, pero en modo alguno ha impedido que este Hospital sea transitable. Todo el que viene, más cerca o más lejos, puede aparcar. A 200 metros del Hospital hay donde aparcar”, insiste.

“Estamos pendiente de la firma de un convenio con el Ayuntamiento para resolver este problema” y, asimismo, reitera, “está previsto una ampliación de aparcamiento” a través de “una colaboración con el Cabildo” y “un Plan Director que se está desarrollando en estos momentos”.

Señala que algunos trabajadores del Hospital, como conocen los coches de sus compañeros, alguna vez, dejan su vehículo en doble fila, “sabiendo que no hay problemas porque salen a la misma hora. Alguno se puede despistar y, cuando esto ocurre, se avisa por los altavoces; pero son pocos casos”, puntualiza. “Problemas circulatorios no hay, hay problemas de aparcamientos” recalca, y, aunque los de “las ambulancias se han quejado” porque, debido a vehículos mal aparcados, dicen, no pueden transitar, “la realidad es que pueden deambular con normalidad y de hecho se han realizado cambios para que puedan moverse dentro” del complejo hospitalario, concluye.