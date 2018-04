La huelga feminista palmera en cinco preguntas a cinco mujeres

Después de la huelga feminista del 8 de marzo desde la Asociación Sociocultural Mareando y Esta Isla Nuestra decidimos hacer cinco preguntas a cinco mujeres que participaron activamente en las reivindicaciones. Todas de edades y municipios diferentes de la isla de La Palma. Partimos de dos objetivos. Por un lado aportar un grano de arena a los escasos análisis y valoraciones sobre la importante jornada feminista vivida el pasado 8 de marzo que han realizado los medios de comunicación o las instituciones en la isla. Consideramos que no se ha hablado lo suficiente al respecto, que no se ha dado una continuidad generando reportajes, debates o iniciativas centradas en conocer cuáles son los sentires y vivires de la sociedad palmera sobre un acontecimiento de tanta trascendencia. Y por otro lado queremos que las mujeres que participaron activamente, en esta isla eminentemente rural a la que se le asocian unos niveles de machismo superiores a contextos más urbanos, se relaten a sí mismas rompiendo muros y estereotipos para hacer oír sus voces. Voces menos numerosas, pero que resuenan en los barrancos y veredas palmeros como millones en una gran ciudad.

Estas son sus respuestas:

1. Municipio, edad y frase que te defina.

-Tijarafe (15): “No hay nada más importante que el amor propio”.

-El Paso (29): “Moderna de pueblo.”

-Puntagorda (35): “El miedo va a cambiar de bando. Nos quieren enterrar sin saber que somos semillas”

-Los Llanos de Aridane (51): “Mejor soñar despierta que vivir dormida”.

-Santa Cruz de La Palma (66): "Yo como parte de ese maravilloso mundo que somos las mujeres, a lo largo de mi vida he tratado de sacar lo mejor de mí para darlo como hija, como esposa, madre y abuela, con el mayor cariño e ilusión..."

2. ¿Qué acciones desarrollaste el 8 de marzo?

-Tijarafe (15): “No fui a clases, fui a la manifestación de Los Llanos”.

-El Paso (29): “Acudí a las dos manifestaciones programadas en La Palma”.

-Puntagorda (35): “Asistí a la manifestación de Los Llanos a las 12:00 h y a la de Santa Cruz a las 18:00 h. A las 20:00 h fui al Circo de Marte al reconocimiento de mujeres palmeras. Durante el día hice huelga de trabajo, cuidados y consumo”.

-Los Llanos de Aridane (51): “El 8 de marzo hice huelga, fui a la concentración de Los Llanos y a la manifestación de Santa Cruz de La Palma”.

-Santa Cruz de La Palma (66): “Los trabajos domésticos que habitualmente hago no los hice y mis nietos que tenía que ir a cuidarlos... pues me sustituyó mi hijo... y nada, me fui a la huelga”.

3. ¿Cómo te sentías en los preparativos previos a la jornada reivindicativa?

-Tijarafe (15): “Antes de la huelga me informé bien, resolví mis dudas hablando con amigas o por las redes sociales, pero en mi instituto apenas se habla sobre movimientos feministas”.

-El Paso (29): “Por la mañana acudí a la capital (Santa Cruz de La Palma). Al llegar vi que no había nada diferente, en Santa Cruz de La Palma ese día era como cualquier otro. Absolutamente todos los negocios por los que pasé estaban abiertos. Para ser sincera todo eso me entristeció un poco, pensé que como en la capital, hoy sería un día normal en cualquier lado de la isla y que la manifestación seguramente no tendría una participación relevante”.

-Puntagorda (35): “Vivir el previo a la huelga en la isla de La Palma es poco alentador. Realizamos dos asambleas (a la tercera ya no fui) para organizar la huelga y me di cuenta de que hay mucho camino por andar. Desde la organización se practica el feminismo de postureo, tuve que aguantar a la consejera de Servicios Sociales del Cabildo decir que era imposible que las mujeres trabajadoras de la residencia de ancianos dejaran de dar de comer a los "viejitos" ese día, pasando por la representante de UGT "dándonos la libertad de parar dos horas al día a elegir entre dos horarios impuestos por las empresas", hasta mujeres que piensan que el feminismo es lo contrario que machismo, incluso alguna mujer que me llamó feminazi por mis comentarios. Así que visto el panorama y falta de iniciativa a la hora de preparar acciones de información y divulgación previa a la huelga, hice por mi cuenta unos papelitos informativos sobre la misma para recortar y repartir o pasar por redes sociales junto a dos compañeras más. También estuve tres días pintando una pancarta grande con el lema 8M La Palma Huelga de Mujeres Si las mujeres paramos se para el mundo (a la que algunas de las mujeres anteriormente nombradas se acercaron el día de la huelga para hacerse la foto o pasearla encabezando la manifestación de Santa Cruz). Junto con algunas compañeras pegamos carteles con la convocatoria por Santa Cruz”.

-Los Llanos de Aridane (51): “Comuniqué el día anterior en mi empresa que iba a la huelga y ahí supe que sería la única, al menos en mi unidad”.

-Santa Cruz de La Palma (66): “Hombre, siempre pensando que se podrían mejorar muchísimas cosas, sobre todo a nivel personal, ya que empecé bastante pequeña a realizar tareas que por ser niña-mujer... a veces no iba ni a la escuela. Entonces pensando en mis hijas aunque ya sean mayores algo podría ir cambiando un poco más. Sobre todo tengo tres nietas que a ver cómo se les presenta el porvenir, siempre pensando en positivo con la esperanza que lo tengan diferente a la gente de mi época. Y no sólo eso, sino en algunos países donde realmente lo tienen súper crudo y con pocas esperanzas de que (mejore)... cambie la situación”.

4. ¿Cómo te sentiste mientras te manifestabas?

- Tijarafe (15): “Me manifesté, me sentí muy bien, rodeada de tantas mujeres fuertes y decididas”.

-El Paso (29): “Por la mañana acudí a la manifestación programada en Los Llanos de Aridane y por la tarde a la de Santa Cruz de La Palma, creí importante participar en las dos. Llegué un poco nerviosa, pero se me pasó pronto. Mi primera impresión fue que tal y como me imaginaba, no había mucha participación, pero conforme avanzábamos en el recorrido nos fuimos convirtiendo en muchas más de las esperadas. El sentimiento que tuve no pudo se otro que alegría máxima al ver tantas mujeres de todas las edades, pero sobre todo de ver mujeres jóvenes, con una fuerza enorme a la hora de transmitir”.

-Puntagorda (35): “En las dos manifestaciones me dediqué a gritar, silbar, cantar...y repartir chochos (altramuces por si hay alguien de Burgos) con la consigna Cómase un chocho, que están muy buenos y no muerden. En cuanto a las sensaciones vividas, por una parte muy contenta por la cantidad de personas que se sumaron a participar, la mayoría mujeres jóvenes estudiantes que no paraban de gritar. Hicimos mucho ruido y se notó bastante en una isla como La Palma. Sentí mucha conexión con muchas mujeres desconocidas y conocidas de diferentes edades, profesiones, etc. Tristeza por todas las mujeres que están (estamos) sufriendo tanto. Y también tragué con un poquito de postureo (lectura de manifiesto en Santa Cruz, consejera de Asuntos Sociales haciéndose fotito con mi pancarta y haciendo bomba de humo a los 15 minutos de empezar la manifestación de Los Llanos) y rechazo (la misma señora que me llamó feminazi en asamblea me llamó ordinaria cuando le ofrecí un chocho”.

-Los Llanos de Aridane (51): “¿Sensaciones? Muchas y buenas. Siempre me he sentido hermanada a las demás mujeres, pero cuando juntas alzamos la voz… hubo en mi interior una amalgama de sentimientos y comprendí cuánta fuerza y empatía podemos tener si nos unimos”.

-Santa Cruz de La Palma (66): “La verdad que era la primera vez que iba a una manifestación y fue muy gratificante sobre todo por la afluencia de gente y no sólo de mujeres, bastantes hombres y mucha juventud en general. Creo que me integré bastante, colaboré con algún cartel (que llevó mi hija a la manifestación)... en fin que los políticos si quieren pueden hacer muchísimas cosas ya que para algo están ahí”.

5. ¿Qué conclusiones sacaste de la jornada?

-Tijarafe (15): “Mi conclusión es que estamos acercándonos a la igualdad que hace falta en este mundo, pero todavía nos queda mucho por conseguir y lucharemos hasta lograr nuestra igualdad”.

-El Paso (29): “Siempre he sentido que si algo cambiaba sería gracias a las nuevas generaciones, a esas chicas jóvenes que cada vez sienten más la necesidad de sentirse libres e iguales y que dejan a un lado ese miedo que tienen anteriores generaciones, ante una sociedad machista, ante una isla machista. En la huelga sentí que realmente algo está cambiando en La Palma porque hace tan solo 10 años esto no se hubiese visto, pero las que vienen, vienen gritando fuerte y ayudando a las anteriores a levantar la voz también”.

-Puntagorda (35): “La conclusión que saco es que a nivel estatal, después de leer prensa, ver vídeos, etc., se está moviendo algo muy grande que va a ser difícil de parar, que la revolución será feminista o no será y que el movimiento feminista está pisando fuerte y viene para quedarse. A nivel local, creo que hay mucho por hacer, desde crear asociaciones feministas o colectivos que trabajen en primer lugar por promover la igualdad real realizando acciones de divulgación e información sobre el movimiento feminista. Hay muchas mujeres en la isla que son feministas y no lo saben y ante la "palabra endemoniada" se santiguan”.

-Los Llanos de Aridane (51): “Cuando cantamos juntas al final de la mani, mi sentimiento más concreto y profundo fue de amor. Sentí amor por todas y cada una de nosotras, incluso por las que no me gustan. Y sorpresa ya que en una isla como ésta, pequeña y un poco apática, lo de ese día sentó un precedente. Para mí hay un antes y un después”.

-Santa Cruz de La Palma (66): “Que lo hice con toda la ilusión para que cambien las cosas, pero a saber si mereció la pena, confiemos en que haya servido para algo positivo”.