La Palma muestra su rechazo a la violencia machista. Diferentes colectivos de la Isla han organizado actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra este domingo, 25 de noviembre. La Plaza de España de Santa Cruz de La Palma acogió en la tarde de este sábado un evento en el que han participado Amnistía Internacional, Entreculturas, Todas Somos Laura, Asociación de Mujeres Tigadaura, Colectivos Violetas y Colectivos Hombres por la Igualdad, junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Asimismo, este viernes, un grupo de mujeres feminista de Los Llanos de Aridane se concentraron en la Plaza de España para “visibilizar la existencia de violencia contra las mujeres en sus múltiples formas en nuestra Isla”.

Mujeres feministas de Los Llanos este viernes.

“Queremos denunciar la violencia que se ejerce en todo el mundo sobre las mujeres y reclamar políticas para su para su erradicación. Es un problema social estructural dirigido hacia las mujeres con la finalidad de mantener o incrementar su subordinación al género masculino, con origen en la falta de equidad en la relación entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos (tanto doméstico como público, y en la discriminación persistente hacia las mujeres”, recoge el manifiesto leído en Santa Cruz de La Palma. “Según el informe Violencia contra las mujeres de la ONU Mujeres, hasta el 70% de las mujeres experimenta violencia a lo largo de su vida, y las más vulnerables son las niñas, por lo que tenemos que garantizarles una educación de calidad y libre de violencia”, aseguran.

Abogan por “generar mecanismos de denuncia y de respuesta a la violencia que sean accesibles, confidenciales y apropiados. Las víctimas nunca son culpables y el foco debe ponerse en el agresor. Las estructuras legales y de protección existentes, con frecuencia, no protegen la privacidad de las víctimas, desincentivando las denuncias por violencia”, afirman.

Las mujeres feministas de Los Llanos de Aridane consideran que “estas acciones son necesarias para visibilizar la existencia de violencia contra las mujeres en sus múltiples formas en nuestra Isla, y también en el Valle de Aridane, y hay que emprender acciones en lo institucional, en lo educativo, en lo laboral y en lo cotidiano para erradicarla. Defendemos que toda la sociedad tiene que tomar una actitud activa para eliminar esta lacra que nos afecta todas: a nuestras amigas, hermanas, madres, sobrinas, vecinas, primas, hijas, nietas...porque queremos vivir libres de violencia machista”.

El Colectivo Hombres por la Igualdad estuvo presente en el acto de la capital. LUZ RODRÍGUEZ

“Mostramos el rechazo absoluto al maltrato que sufrimos las mujeres solo por ser mujeres, tanto físico como psicológico. Tenemos que poner fin a la idea, que aún subsiste, de que la mujer es propiedad del hombre, la idea de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino y esta concepción machista de posesión y control respecto hacia las mujeres”, subrayan. “Porque la violencia machista es un sistema muy integrado también en la sociedad palmera y tenemos que avanzar, transformar esta realidad y por eso queremos ocupar las calles, y romper el silencio que ha sido el sustento para perpetuar el machismo. Desenterrar las palabras para terminar con la terrible injusticia de hacernos sentir culpables y avergonzadas por ser violentadas, por vestir como queremos, por cortar una relación que no queremos, por no ser sumisas, por decir que NO... por ser mujer”.

Instituciones y centros docentes de La Palma también han mostrado su repulsa a la violencia de género con concentraciones y actividades de sensibilización.