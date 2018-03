El juego sucio de la huelga de futbolistas

En los pasillos de un instituto de San Sebastián un grupo de chicos comenta si es cierto todo eso que cuentan sobre su profesor de Filosofía. La discusión no reside en si es duro corrigiendo exámenes o si es de los que hace la vista gorda por más que confundas la crítica de la razón de Kant con el método de Descartes. No se trata de eso. En realidad tiene que ver con algo más mundano y probablemente más prescindible, pero teniendo en cuenta la edad de los alumnos, mucho más interesante. Es algo que tiene que ver con un gol a Estudiantes de la Plata en la Copa Libertadores. Tiene que ver con el fútbol, claro. ¿La Libertadores es como la Champions pero de Sudamérica, no? ¿Entonces es cierto? ¿Juan Manuel, el de Filosofía? ¿Futbolista? ¿Pero no era cura?

Juan Manuel Bazurco fue cura. Sacerdote de los de sotana, Biblia y fe inquebrantable, aunque también pudo haber sido futbolista en caso de haber aceptado aquella oferta para probar en la Real Sociedad, que llegó cuando no paraba de hacer goles en Tercera División jugando con el equipo de su pueblo, el CD Motrico. Lamentablemente para la fuerza de sus piernas y la potencia de su disparo, escogió el camino de la palabra y la religión en lugar de los vestuarios con olor a linimiento y los partidos de domingo. Así, casi sin darse cuenta, se subía a un avión con destino Ecuador, un lugar que en la España de los 70, sonaba demasiado lejano. Serían cinco años. Una larga temporada en la que serviría a la comunidad oficiando como pastor en San Camilo, un pequeño pueblo rural en el cantón de Quevedo, al oeste de Ecuador. Allí todos esperaban una figura bien distinta. A alguien con pinta de cura, quizá. El padre Bazurco, joven, alto y rubio, descolocó a todos. Especialmente a ellas, que suspiraban por ese español con cuerpo de deportista que había llegado de España. Al cabo de unas semanas, el número de feligresas aumentó considerablemente. Su función consistía básicamente en oficiar la misa cada día, ayudar a los necesitados, y de vez en cuando, cuando faltaba alguien, jugar de delantero centro.

Su figura generaba expectación, tanto por lo especial de la situación –un cura jugando al fútbol, por más que fuese joven no entraba dentro de lo lógico– como por su habilidad para destrozar la red contraria. “Hacía goles, sí. Bastantes, pero al principio me dejaban chutar por aquello de ser el cura, hasta que se dieron cuenta de que seguía haciendo goles cuando me marcaban”, cuenta. Sus esporádicas intervenciones de domingo después de misa con el equipo de San Camilo llamaron la atención de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, un equipo humilde pero con grandes aspiraciones, quienes pensaron que quizá no sería demasiada locura tener un cura como principal argumento ofensivo. Ante el ofrecimiento, sorprendido, sólo acertó a apuntar: “Vosotros veréis si os intereso, pero que sepáis que yo estoy a otra vida”. La consigna era clara: si el fútbol significaba dejar de lado sus obligaciones como párroco, no había trato.