Susana Díaz no tenía el camino despejado

He visto, he leído y he oído decenas de declaraciones machistas, humillantes hacia las mujeres, degradantes e insultantes. En el peligroso Twitter y en el bar de mi barrio.

Me he indignado muchas veces con situaciones muchos más graves, de violencia de género, de las situaciones de las mujeres en los países africanos. Se me han saltado las lágrimas por las niñas de Nigeria.

Pero, intentado no caer en demagogias, la insolencia del candidato del PP, Miguel Arias Cañete, al justificar su actuación en el debate con la candidata del PSOE, Elena Valenciano, me ha superado.