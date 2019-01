El Ayuntamiento de Madrid mantiene el escenario 2 para el jueves que prohíbe circular a los coches más contaminantes

El Ayuntamiento de Madrid mantiene para este jueves el escenario 2 de su protocolo por episodios de alta contaminación. Los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no podrán circular ni por la M-30 ni por el centro de la capital.

Respecto a aparcar en la zona SER, solo podrán hacerlo los vehículos Cero Emisiones y ECO, los que tengan etiqueta B, C o no tengan no podrán estacionar. La velocidad se mantiene a 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos. También se reforzará el transporte público.

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes, no tienen distintivo y son los que mañana no podrán circular por toda la almendra central. Las cuatro categorías restantes sí tiene distintivo: B, C, ECO y CERO. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta en los vehículos que corresponda (B, C, ECO y CERO), pero no es obligatoria hasta el 24 de abril de 2019.

Podrán seguir estacionando en las plazas del SER los vehículos de residentes aunque exclusivamente en su barrio y plazas, las personas con movilidad reducida, los autorizados como comerciales e industriales del SER con distintivo ambiental de la DGT, los estacionados en zonas reservadas para su actividad, los taxis, vehículos de alquiler con conductor en servicio (VTC) y con el conductor presente y los acondicionados para emisoras de radio y televisión, entre otras excepciones.

Posibles multas

De esto se ocupará la Policía Municipal y los agentes de movilidad. Se establecerán controles para vigilar y denunciar la circulación de vehículos no autorizados. Los Agentes de Movilidad harán "controles aleatorios" del cumplimiento de la medida en las entradas a la almendra central. Y sí, se multará a quien se salte las restricciones.

La sanción será de 90 euros, 45 euros si se paga antes de un determinado plazo, si se aparca en la zona SER sin estar autorizado.

En caso de superar el límite de 70 km/hora, la sanción será progresiva en función de la velocidad:

- De 71 a 100 km/hora: 100 euros.

- De 101 a 120 km/hora: 300 euros y dos puntos.

- De 121 a 130 km/hora: 400 euros y cuatro puntos.

- De 131 a 140 km/hora: 500 euros y seis puntos.

- Más de 41, sanción muy grave: 600 euros y seis puntos.

El Ayuntamiento informará de las restricciones a través de los paneles luminosos para evitar que nadie entre en Madrid sin ser consciente de las restricciones de tráfico.