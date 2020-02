Almeida pone en marcha la ampliación de Bicimad a cinco distritos fuera de la M-30 que proyectó Carmena

Bicimad sigue extendiéndose fuera de la M-30. El servicio de bicicletas públicas del Ayuntamiento de Madrid llegará en 2020 a cinco nuevos distritos: Usera, Latina, Carabanchel, Moratalaz y Fuencarral, según ha anunciado este miércoles el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La ampliación contará con 50 nuevas estaciones y 468 nuevas bicicletas, y ya fue diseñada por la anterior corporación, dirigida por Manuela Carmena. Sin embargo, el equipo municipal de Ahora Madrid no pudo ponerla en marcha por exigencias del contrato que limitaban las extensiones del servicio.

Bicimad no está remunicipalizada por completo, por lo tanto el Gobierno de la ciudad no tiene patente de corso para hacer lo que quiera con el servicio. La corporación de Carmena compró a BonoPark, la empresa que ganó la concesión con Ana Botella, el contrato integral para la prestación del servicio. Este contrato limita la extensión del servicio a toda la ciudad, impide que haya más de 468 nuevas bicicletas al año e imposibilita cambiar el modelo de vehículos que se tienen que seguir comprando a Bonopark. Para hacer la expansión prometida para este 2019, la EMT tenía que haber obtenido la gestión directa completa y para eso necesitaba el apoyo del Pleno. Y entonces no había acuerdo con el PSOE para aprobarlo.

El servicio puesto en marcha en 2014 contará en total con 258 estaciones. La inversión será superior a los 2 millones de euros y se reforzará con más estaciones Ciudad Lineal y Vallecas, donde ya hay dos puntos de bicicletas inaugurados en marzo de 2019. Fue la primera vez que Bicimad salió de la M-30.

El alcalde ha anunciado también que se renovarán un total de 700 bicicletas, que contarán con un sistema antirobo que permitirá que las unidades estén localizadas. "Se trata de la más ambiciosa ampliación del servicio de Bicimad", ha aseverado el regidor, quien apuesta con esta ampliación por la "sostenibilidad" y el "reequilibrio", que "deben impregnar el futuro".