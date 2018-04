Carmena considera que Cifuentes ha dimitido "por falta de ética"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha remarcado la importancia de la ética en la responsabilidad política y que esto haya llevado a la presidenta de la Comunidad saliente, Cristina Cifuentes, a dimitir.

"Casi era esperado. Es tan importante la ética en la responsabilidad política que naturalmente entiendo que haya tenido que dimitir", ha trasladado la alcaldesa a la prensa tras conocer la dimisión de Cifuentes.

Su dimisión "era casi algo esperado", ha señalado después de apuntar que "es trascendental que las instituciones tengan al frente a personas que éticamente no puedan ser cuestionadas". "En este proceso ha habido actitudes de beneficio, de mentira. La sociedad española afortunadamente no lo puede tolerar", ha declarado.

"Nos debemos todos de alegrar de que se haya recuperado una ética en las instituciones", ha remarcado a la salida de la reunión con el Comisionado de la Memoria Histórica. Preguntada sobre si cree que la dimisión llega tarde, la regidora ha contestado que "ha dimitido ahora y ya está".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre el vídeo. "Creo que lo importante es la decisión de una persona cuando ella misma ve que no tiene el comportamiento ético que la institución le exige y que se marche". "Cuando una persona entiende que ha tenido un comportamiento que no es ético lo que tiene que hacer es marcharse porque si no la institución se perjudica y se hace mucho daño a la democracia", ha remachado.

"Para creer en la democracia tenemos que exigir a las personas al frente de las instituciones que tengan un comportamiento digno", ha defendido Manuela Carmena. "No puede haber al frente de las instituciones personas sin respaldo ético", ha insistido.

En cuanto a si se pondrá en contacto con Cifuentes, la alcaldesa no ha querido pronunciarse porque no sabe qué hara. "Una persona que ha dimitido por falta de ética, por encima de todo es persona" y "hay que tener una consideración humana a todas las personas que por un momento determinado pasan por una situación difícil, negativa".

"Por encima de todo somos seres humanos. Si tengo ocasión así se lo diré", ha terminado Carmena.