Carmena se disculpa con Julio Rodríguez y espera que pueda haber miembros de Podemos e IU en su candidatura

La alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, ha pedido disculpas a Julio Rodríguez por sus declaraciones del pasado 23 de enero, cuando afirmó que no contaría con él para su candidatura. "Sí que tengo un poco de pesar y quiero rectificar lo que dije en una entrevista porque Julio Rodríguez me parece una persona excelente. A veces no lo hacemos bien en las entrevistas", ha afirmado.

Entrevistada este lunes en Cadena Ser, la alcaldesa ha abogado por el diálogo, tanto en su plataforma Más Madrid, como en la política española. Carmena ha deseado que miembros de Podemos e Izquierda Unida puedan formar parte de su candidatura.

"Si todo va bien espero que en Mas Madrid haya representación de personas de Podemos o de IU", ha asegurado.

"Estamos en un guiñol", ha dicho sobre las críticas de la derecha

Carmena ha valorado de la misma forma la manifestación de la derecha de este domingo en Plaza de Colón y las críticas e insultos que se han lanzado contra Pedro Sánchez.

"Me parece muy grave que una persona con responsabilidades institucionales diga que tenemos un presidente ilegítimo. Es una calumnia. Parece que estemos en un guiñol como los que tenemos en el Ayuntamiento", ha dicho la alcaldesa.

La regidora madrileña ha apelado al pasado de mediación español y ha recordado que en España se han resuelto "muy bien conflictos enormes".

Defiende el papel de la Justicia española

Carmena ha valorado las declaraciones de Ada Colau sobre el juicio a los líderes independentistas que empieza este martes. La alcaldesa de Barcelona hizo una declaración institucional en la que pedía un juicio justo e imparcial. Sobre ello, la alcaldesa de Madrid ha defendido el papel de la Justicia española. "Yo no tengo dudas", ha dicho sobre la imparcialidad del proceso.

En la cuestión catalana también ha abogado por el diálogo. "Hay que humanizar la política", ha dicho la líder madrileña, que se ha mostrado a favor de la figura del mediador en Catalunya: "Hay que hablar, hay que escucharse. La autoridad no se pierde por escuchar, se humaniza".

"Hace falta que Madrid crezca"

La alcaldesa ha defendido el proyecto de Madrid Nuevo Norte respecto a las críticas de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y ha asegurado que "va a seguir".

"Ya no es la Operación Chamartín. Ahora es Madrid Nuevo Norte", ha reiterado sobre el rebautizado proyecto urbanístico cuyos contratos secretos fueron desvelados por eldiario.es.

"Hacen falta vivienda sociales, claro que sí, pero también hace falta que Madrid crezca", ha incidido Carmena.