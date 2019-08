Enrique López defiende su nombramiento pese a la condena por conducir borracho: "La sociedad tiene que apostar por la rehabilitación"

El nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este martes su nombramiento como parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de haber sido condenado en 2014 por conducir su moto borracho (cuadriplicó la tasa de alcoholemia permitida y se saltó un semáforo). López, que dimitió de su cargo en el Tribunal Constitucional por este delito, ha defendido que ya "pagó muy caro por ello" y que "una sociedad democrática tiene que apostar muy seriamente por la rehabilitación".

"Cometí un grave error en su momento, dimití a las pocas horas de haberlo cometido, pagué muy caro por ello y he aprendido mucho de ese error y me he fortalecido como persona también en el mundo profesional", ha asegurado el nuevo responsable de la cartela de Justicia.

"En su momento reconocí el error que cometí y creo que la sociedad tiene que apostar muy seriamente, por supuesto, por la no comisión de los delitos pero también por la rehabilitación", ha añadido el magistrado.

Tras su renuncia como miembro del Constitucional, volvió a la Audiencia Nacional, donde fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal sostuvieron que no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil. Poco antes de ser elegido por Díaz Ayuso, el Supremo había anulado su último ascenso: un puesto en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

En este sentido, Enrique López ha defendido que de haber tenido la posibilidad de juzgar esos casos "lo habría hecho como con todos, con pleno respeto a la ley como he hecho en mi carrera judicial".

López ha destacado que con la alusión a las víctimas en el nombre de su cartera -finalmente solo víctimas, sin especificar a las del terrorismo- se quiere atender a las víctimas "de todo tipo de delitos" con "especial atención a las de terrorismo" porque han dado una lección a España al no pedir venganza sino "reparación".