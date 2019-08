Errejón, sobre los apoyos a la investidura de Ayuso: "Ciudadanos y Vox son cómplices del bucle de corrupción del PP"

"Es un disparate que se produzca esta investidura". Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, se muestra contudente ante la sesión que terminará con la proclamación de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Sobre estos últimos apunta a que "son cómplices del bucle de corrupción del PP".

En una entrevista este martes en la Cadena Ser, Errejón ha sostenido que "Ayuso no es presidenta y ya tiene tres o cuatro asuntos que en su partido nadie quiere explicar", en referencia varias de las polémicas como sus contactos con Avalmadrid o los nexos con los empresarios de la Púnica.

"La corrupción del PP en Madrid es una cuestión estructural. Ya hemos oído que cambiando una cara se regeneraba el partido, lo dijo Cifuentes y Fiscalía recomienda que se impute a ella", ha reiterado. El fundador de Podemos dice que "me gustaría que una señora que va a intentar convertirse en presidenta de la Comunidad lo hiciese libre de dudas". Asimismo, ha censurado que "en vez de contestar" en los últimos días se ha "comparado con Isabel la Católica" y criticado una "cacería personal". "El problema es que ya se lo hemos escuchado a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre", ha recordado.

La investidura fallida de Sánchez

Preguntado por las negociaciones entre las formaciones que lideran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Íñigo Errejón sostiene que la última oferta que hizo el PSOE a Unidas Podemos "se podría haber construido", aunque matiza que "hay cosas en las negociaciones que solo conocen quienes estaban en la mesa.

No obstante, durante varias veces en la intervención se ha preguntado "¿por qué no tenemos un gobierno que ya está derogando la ley mordaza? ¿Por qué no tenemos un gobierno que ya está regulando los precios del alquiler?". Pero asimismo cree que "el mandato electoral es tozudo y los que creen que repitiendo elecciones se solucionan las cosas, se equivoca.

El apoyo a la Operación Chamartín

Al ser preguntado por si apoya Madrid Nuevo Norte "con la nariz tapada", ha explicado que antes de la llegada de Ahora Madrid y Manuela Carmena a la Alcaldía de la capital en 2015, la Operación Chamartín era "un pelotazo especulativo del PP".

Así, entiende que el trabajo del anterior Gobierno municipal fue "encarrilar" este proyecto para que fuese más colectivo y más social, pero que "lógicamente" no es "una panacea", pero que en política "hay que atender la correlación de fuerzas" entre la voluntad y lo que se puede efectuar.