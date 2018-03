La Fiscalía interrogará a cuatro trabajadores de Metro de Madrid por el caso del amianto

La Fiscalía ha empezado a citar a trabajadores de Metro de Madrid en el marco de las diligencias abiertas para investigar si la empresa vulneró las medidas de seguridad obligatorias con los expuestos a amianto.

De momento ha llamado el próximo lunes a un empleado de mantenimiento compañero del primer trabajador con enfermedad laboral reconocida por abestosis, ocasionada por la exposición a esta sustancia cancerígena. Y a lo largo de la semana a otros tres más, uno de ellos delegado de prevención, confirman a eldiario.es fuentes sindicales.

Además, la Policía Judicial se presentó el martes por la tarde en unas cocheras de Metro de Madrid para obtener información y fotografías de trenes, en concreto vehículos auxiliares, del suburbano que contienen piezas de amianto.

En concreto, los agentes se personaron en las cocheras de Laguna y Cuatro Vientos, donde realizaron fotografías de los vehículos auxiliares que están en estos depósitos y que tienen amianto en su interior, de cara a comprobar sus condiciones y señalización.

Las diligencias se abrieron este lunes y, como primera medida, se remitió un oficio a Metro de Madrid para que a la mayor "urgencia" posible informe sobre qué medidas de seguridad se están adoptando en relación con las piezas que contienen amianto.

La Inspección de Trabajo valoró, tras abrir un proceso sancionador a la empresa con una multa de 191.000 euros, llevar el caso a la Fiscalía para determinar si pudo cometerse algún delito. Según Empleo, la empresa pública no garantizó una "vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores" con posibilidad de exponerse a la sustancia y que es obligatoria por ley desde 2006 tanto "antes de iniciar los trabajos" como después "periódicamente".

El escrito de la Fiscalía alude concretamente a los polémicos elementos, como el dispositivo denominado 'apagachispas' en los modelos 5000 y 2000, trenes con una antigüedad de 30 años o superior que en algunos casos aún circulan por la línea 1, 6 y 9 del suburbano. Por ello, indagará si en las labores de mantenimiento de lijado, montaje y limpieza de este dispositivo que está en el interior de estos vehículos pudo haber exposición a fibras de amianto.

En el plano político, el Gobierno sostiene que "primero hay que escuchar las explicaciones", preguntado por posibles responsabilidades. "No se puede empezar a construir la casa por el tejado", dijo el martes el consejero de Presidencia Ángel Garrido, que asegura que el Ejecutivo no se opone a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre este asunto si las explicaciones que se den "no son suficientes". El consejero delegado de la empresa pública, Borja Carabante, comparece este viernes en la comisión de Presidencia del Parlamento autonómico.

El próximo viernes empiezan también una serie de paros convocados por el Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid para los días 9, 13 y 15 de marzo en protesta por la falta de seguridad de la compañía ante la presencia de amianto en la red del suburbano. Arrancarán así el viernes de 9 a 15 horas, el día 13 de marzo de 5.30 a 9.30 horas y el día 15 de este mes, de 17 a 21.45 horas.