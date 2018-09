Garrido convertirá en gratuitos aparcamientos disuasorios para quienes entren a la capital en transporte público

El Gobierno de la Comunidad de Madrid empieza a tomar las primeras medidas para reducir, como intenta el Ayuntamiento de la capital, el tráfico en el centro de la ciudad. El presidente regional, Ángel Garrido, se compromete, y así lo anunciará en el Debate del Estado de la Región este jueves según ha podido saber eldiario.es, a acondicionar y hacer gratuitos aparcamientos en la periferia para los usuarios de Metro, Renfe y autobuses. Se trata de un nuevo intento de incentivar que quienes acceden a la ciudad cada día dejen el vehículo privado fuera. El plan que anuncia el Gobierno de Garrido tiene un horizonte de 10 años y una inversión prevista de 200 millones de euros.

La situación de los llamados aparcamientos disuasorios es muy diversa. La mayor parte pertenece, explican fuentes de la Consejería de Transportes, a los ayuntamientos y a ADIF (20 son propiedad del Ayuntamiento de Madrid). El Gobierno regional se compromete a unificar toda esa red a través de convenios, de manera que su funcionamiento y bonificaciones para usuarios de transporte público sean iguales.

El compromiso hasta las elecciones de mayo de 2019 es adecuar cinco (La Poveda, Rivas Futura, Rivas Vaciamadrid, Colmenar Viejo y Ciudad Universitaria) que suman 4.500 plazas. Dos de ellos son de pago y pasarán a ser gratuitos siempre que los ocupantes empleen el transporte público. En algunos casos los aparcamientos se ubican en zonas muy cercanas al centro de la ciudad, como el caso de Ciudad Universitaria.

El plan, hasta 2029, recoge también la construcción de 16 nuevos aparcamientos "en puntos estratégicos de la región ligados a los corredores de entrada y salida en la capital", según la Consejería de Transportes.

Fuentes del departamento dirigido por Rosalía Gonzalo explican a eldiario.es que el Consorcio de Transportes está aún estudiando la fórmula de bonificación para los usuarios de Metro, Cercanías y autobuses, pero garantizan la gratuidad para los usuarios habituales.

Además, el Gobierno se compromete, según ha avanzado a este medio, a instalar puntos de recarga eléctrica en los aparcamientos, así como reservar plazas para vehículos de carsharing, alquiler por horas, motorsharing y sistemas de préstamos de bicicletas.

El plan APARCA+T comprendería, de acuerdo con los planes del Ejecutivo, 46.000 plazas en un total de 91 aparcamientos que estarían listos en el año 2029. Por tanto, la mayor parte del proyecto se fía a un futuro incierto, en el que no está garantizado que el Ejecutivo vaya a seguir ocupado por el PP. Y ni siquiera por el presidente Ángel Garrido, cuya candidatura a las elecciones autonómicas todavía no está clara. El nombre elegido por Pablo Casado no se conocerá previsiblemente hasta finales de octubre.

El Partido Popular en Madrid ha criticado en los últimos años las medidas del Ayuntamiento de Manuela Carmena para reducir el tráfico en Madrid. Especialmente las restricciones del tráfico por alta contaminación según establece el protocolo puesto en marcha en 2016. El Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha cargado contra el equipo municipal a cuenta de los aparcamientos disuasorios que anunciaron que construirían y aún no han hecho.