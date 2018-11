Garrido rompe la negociación con Carmena sobre Madrid Central sin llegar a crear la comisión que acordaron

La Comunidad de Madrid no se reunirá más con el Ayuntamiento de la capital para abordar Madrid Central, pese a que ambas administraciones acordaron el pasado 27 de octubre la creación de una comisión técnica para evaluar el impacto y definir los refuerzos de transporte a desplegar a partir de las restricciones al tráfico el próximo 30 de noviembre.

"No nos vamos a dejar tomar el pelo. Nosotros no vamos a hacer ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios lo que tienen hacer es decirlo, explicárselo a los ciudadanos y paralizar el proyecto", ha sostenido el presidente regional, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos.

El punto y final a las negociaciones se ha puesto antes incluso de llegarse a crear el marco para hablar, una comisión técnica comprometida hace una semana y media. "La comisión no tiene mucho sentido. Ya no tiene ninguna razón de ser que la Comunidad nombre a cinco representantes en el seno de esa comisión porque no hay nada que estudiar, lamentablemente", ha apuntalado también esta mañana el vicepresidente Pedro Rollán.

El Gobierno regional justifica que el Ayuntamiento solo les ha hecho llegar un dossier de diez folios, aunque fuentes de vicepresidencia aseguran que el equipo de Carmena ha aportado más documentación en el consorcio que "están estudiando". El Ayuntamiento de Madrid concreta a eldiario.es. que los informes fueron remitidos a la administración autonómica el pasado viernes y descarta nuevos retrasos en la medida. "Madrid Central entrará en vigor el 30 de Noviembre", aseguran fuentes municipales a este diario tras el anuncio del presidente madrileño.

Todo apunta, pese a que hay más papeles, a que el siguiente paso de la Comunidad de Madrid será presentar un recurso contra Madrid Central, como ya advirtieron hace una semana. La decisión se tomará esta misma semana.

La última polémica: datos de 2004

El presidente madrileño ha insistido en que les remitan documentación de dos tipos: la previa que ha determinado que el proyecto es el único viable para dar solución a la movilidad y al medio ambiente en Madrid y la que establece qué acciones habría que llevar a cabo. Para el número dos del Ejecutivo regional, Pedro Rollán, "ya se han disipado todas las dudas" que pudieran tener "si se ha aportado un informe de 2004". Se refiere al estudio sobre refuerzos de la EMT elaborado por el Ayuntamiento de Madrid en octubre y que incluye, entre otros, datos del año 2004, correspondientes a la Encuesta Domicilaria de Movilidad, ha informado El Mundo.

"Tras la aprobación por la Junta de Gobierno se han hecho públicos los estudios de movilidad, contaminación, aparcamientos, etcétera que se han ido realizando. El Ayuntamiento está ejerciendo sus competencias que es proteger la salud de la ciudadanía y tomar medidas contra la contaminación, como nos exige la Comisión Europea", añaden fuentes municipales consultadas, que califican de "injerencia" la actuación de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Ahora Madrid asegura que "la única competencia" de la Comunidad es "la planificación del transporte público" y "no la quieren ejercer". "Llevamos meses pidiendo reuniones para mejorar el transporte público y se acordó una comisión para Madrid Central. Será la Comunidad la que tenga que explicar por qué no quiere o no puede reforzar el Metro. La EMT está perfectamente preparada", defienden desde el Ejecutivo municipal.