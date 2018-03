Ignacio González: "Nunca he hecho nada con ningún ánimo de beneficio personal ni torticero para mi familia"

El expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II, Ignacio González, ha negado en su tercera citación ante la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid haber beneficiado a su familia con sus decisiones. Este viernes el asunto era el campo de golf construido en terrenos del Canal, de cuya gestión y mantenimiento se hizo cargo la empresa Tecnoconcret, vinculada a su hermano, Pablo González. "Habré hecho cosas bien, mal o regulares, pero nunca nada con ningún ánimo de beneficio personal o torticero para mi familia", ha asegurado.

González ha evitado responder a preguntas sobre "cuestiones que están sometidas a investigación judicial" acogiéndose a su derecho a no declarar. Las supuestas irregularidades en la construcción y gestión del campo de golf conforman una pieza aparte en el caso Lezo. "S i no fuera por eso, no eludo nunca ninguna pregunta porque no tengo nada que esconder, en este caso ni en ninguno. Tengo que actuar ante los tribunales y no aquí", ha dicho.

En las adjudicaciones del campo de golf se cruzó la empresa Tecnoconcret, creada por un socio del cuñado de González, José Juan Caballero, 12 días antes de que saliese el concurso del campo de golf. La sociedad facturaba el 90% de sus ventas –3,2 millones de euros– a ACS. La Guardia Civil no entiende por qué una constructora "con la solvencia técnica de ACS" tenía que echar mano de un grupo recién nacido.

El gigante de Florentino Pérez se hizo con la adjudicación a pesar de no presentar la mejor oferta económica y siguió con sus negocios con Tecnoconcret, a la que ya se había incorporado Pablo González, el hermano de Ignacio, como accionista. El juez García Castellón confirma que "consta documentación en la causa que acredita que la designación de esta mercantil se hizo por orden del Canal". Es más, el auto por el que se dejó libre al expresidente el pasado 7 de noviembre señala que González y su clan "presuntamente se concertaron" para hacerse con los contratos de mantenimiento del campo de golf.

El expresidente del Canal ha remitido a una comparecencia en la comisión de vigilancia de las contrataciones para contestar a los diputados. "Le contestaría muy puntualmente a muchas de ellas porque no se remiten a la realidad", ha apuntado en una ocasión.

Los diputados y diputadas han procedido igualmente con el interrogatorio, haciendo las preguntas una tras otra, ante el silencio de González.