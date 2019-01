Isabel Díaz-Ayuso admite que muchos votantes del PP piensan en irse a Vox

Isabel Díaz-Ayuso y Ángel Garrido han vuelto a discrepar en cuanto a la posición de su partido.

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso ha declarado: “Muchos votantes del PP están pensando irse a Vox y esos votantes no he considerado que fueran sectarios porque eso sería decir que el PP ha sido sectario y no es así. El PP va a recuperar a todo su electorado y vamos a ganar el voto joven"

Sin embargo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, respecto a Vox, ha dicho que el PP no comparte "apenas nada" con la formación de Santiago Abascal, "un partido que claramente lanza más soflamas que propuestas".

"Nosotros nunca hemos estado en eso, somos un partido de centro-derecha que lo que pretende es gobernar para todos y lanzar propuestas sensatas y razonables", ha indicado.