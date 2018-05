Rommy Arce se reafirma ante el juez en sus tuits de Lavapiés y dice ser víctima de un "ataque político"

La edil de Ahora Madrid Rommy Arce se ha reafirmado hoy ante el juez de Instrucción número 12 de Madrid en los tuits que colgó contra la Policía Municipal de Madrid tras la muerte de un mantero en Lavapiés, denunciando las políticas migratorias "racistas" que practica, según ella, el Estado español, y asegurando que es una víctima de "un ataque político".

La concejala presidenta del distrito de Arganzuela ha comparecido en calidad de investigada por un delito de injurias y calumnias cometido supuestamente contra la Policía Municipal de Madrid. También han declarado el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, así como dos de los autores anónimos que difundieron mensajes injuriosos contra la Policía Municipal.

Las declaraciones se enmarcan en la investigación de las querellas interpuestas por la Asociación de Policia Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal a raíz de los supuestos ataques de la edil al Cuerpo tras la muerte del senegalés. Mame Mbaye murió de un infarto.

Decenas de personas de diversos colectivos sociales y políticos, entre ellos miembros de Ganemos Madrid, Ahora Madrid Arganzuela, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han concentrado en los juzgados para mostrar su solidaridad. Al grito de 'No estás sola', Arce ha entrado a las dependencias judiciales acompañada por los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato, Pablo César Carmona y Monserrat Galcelán.

Tras agradecer el apoyo recibido por las decenas de personas que se han congregado a las puertas de los juzgados, la concejal madrileña ha manifestado que la presencia de todos ellos refleja que se goza de libertad de expresión para reivindicar y denunciar políticas migratorias "xenófobas" y "racistas" como "las que practica el Estado español y la Unión Europea".

"Me reafirmo en las declaraciones que hice en el tuit del 15 de marzo por el cual se nos acusa de injurias y calumnias. Vamos a seguir denunciando esas políticas migratorias", ha subrayado, expresando a continuación su solidaridad hacia "las personas sin papeles de la ciudad de Madrid que lamentablemente se encuentran en una situación de exclusión social y carentes de derechos".

Además, Arce ha afirmado que se siente totalmente respaldada por el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena. "Somos conscientes de que es un ataque político. Y dejarles claros a nuestros adversarios políticos que no nos van a callar que no tenemos miedo ante este uso de la vía judicial para acallar cualquier voz crítica. No nos van a silenciar", ha apostillado.

Algunos compañeros de Arce han mostrado su apoyo también a través de las redes sociales. Por ejemplo, el concejal Guillermo Zapata ha criticado que sea investigada por dar su opinión. "Hoy mi compañera @rommyarce tiene que ir a un juzgado por opinar y criticas públicamente las políticas que dejan sin derechos de ciudadanía a vecinos y vecinas de nuestra ciudad por no tener papeles. Todo el apoyo", señala en su tuit.

También ha escrito un mensaje en su apoyo el eurodiputado de Podemos Miguel Urban. "Mi apoyo a las compañeras @rommyarce y @ghetto82 que denuncian el racismo institucional y la sistemática violación de DDHH que sufre la población migrante. Un abrazo y mucha fuerza", recoge su tuit.

También ha recibido una fuerte ovación Malick tras salir de los juzgados. Numerosos manteros han querido estar presentes para darle su apoyo. A la salida, ha denunciado que hay mucha gente que no les quiere en la calle, denunciando "racismo institucional" por parte del Estado español.

Seguirán con su denuncia

Tras concluir las declaraciones, el abogado de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Antonio Suárez-Valdes, ha criticado que Arce se haya negado a responder a las preguntas de los sindicatos policiales, manteniendo que no ha hecho nada malo.

"No ha tenido ni una sola palabra de disculpas, de perdón ni de arrepentimiento hacia los policías municipales hacia los que entendemos que insultó", ha censurado el asesor jurídico, quien ha cargado contra la edil madrileña por defender la existencia de un supuesto racismo institucional.

"Estamos como estábamos. Vamos a seguir con nuestra denuncia adelante, luchando por la condena de esta persona y exigiendo a Manuela Carmena que la cese", ha apostillado.