Más Madrid defiende "la contundencia de los hechos descritos" contra Soto y pide de nuevo su dimisión

Más Madrid se reafirma en pedir al edil Pablo Soto que deje su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras investigar una denuncia contra él por acoso sexual. La portavoz del grupo municipal, Rita Maestre, ha explicado que la "contundencia de los hechos descritos" en el informe, encargado a una experta independiente tras activar el protocolo antiacoso, es "incompatible con ser un cargo público en una organización como Más Madrid" y ha defendido que, como grupo municipal, les "compete" pedir "responsabilidades políticas" a su edil, que aún no ha presentado su renuncia.

El grupo confía en que, tal y como pactaron y comunicó en una nota el propio Soto, la dimisión se haga efectiva "en las próximas horas". En declaraciones a los medios, la portavoz ha dado cuenta de todos los pasos que dio el grupo municipal a raíz de la llegada de una denuncia interna por parte de una militante y ha defendido que Más Madrid ha actuado "de manera garantista y eficaz, poniendo en el centro la protección de la víctima". "El compromiso con el feminismo se tiene que demostrar con hechos, no solo con palabras", ha añadido tras explicar que la experta que se encargó del caso escuchó a las partes y a los testigos.

Lo que de momento no se ha aclarado es si, como partido, Más Madrid expulsará también a Pablo Soto como militante. "Entendemos que es un proceso que habrá que ir trabajando y hablando. La principal competencia como grupo municipal es la exigencia de responsabilidades políticas", ha dicho.

Maestre no ha querido hacer "valoraciones" del comunicado de su excompañero, Pablo Soto, en el que pedía disculpas por el daño ocasionado a la denunciante y justificaba que no recordaba nada sobre los hechos denunciados por el efecto del alcohol. "No voy a entrar en valoraciones. Voy a creerme las conclusiones de ese informe y poner en el centro la protección de la víctima", ha apuntado.

Más Madrid ha vuelto a incidir en su sorpresa por la reacción de Pablo Soto, que según su versión de los hechos, se saltó un pacto al que había llegado con el grupo municipal tras una reunión de urgencia después de recibir el informe sobre la investigación del caso de acoso denunciado y que consistía en hacer una renuncia sin declaraciones.

"Hemos ido informándole de todos los pasos que hemos ido dando. Accedió a renunciar y en vez de eso publicó su versión de los hechos en una red social", ha manifestado. Como consecuencia, Más Madrid se vio forzado a "adelantar" una comunicación que estaba previsto trasladar al grupo, los concejales y los trabajadores de Más Madrid este miércoles, según Maestre.

El grupo municipal no tiene "constancia" de que la denunciante haya trasladado los hechos a la Policía aunque "es una decisión que compete a la víctima".