PP y Cs se desmarcan del compromiso de no pactar con partidos que ignoren la violencia machista propuesto en Madrid

La Asamblea de Madrid se ha comprometido este jueves, con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos, con las políticas de igualdad y con la lucha contra la violencia machista, mostrando un "rechazo absoluto a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres y que no reconocen la existencia de violencia de género e ignoran el drama social".

Esta iniciativa se ha aprobado durante el Pleno monográfico sobre feminismo de este jueves, entre las propuestas de resolución de los socialistas. Fuentes del PP han señalado a Europa Press que se han negado a apoyarla porque "la redacción era un propuesta sin sentido". "Blindar el compromiso es de contenido imposible. ¿Cómo se blinda un compromiso? Parte de otra hipótesis irreal, como es el hecho de que el Gobierno negocie o acuerde con no se sabe qué formaciones. Las negociaciones en su caso se producen entre partidos y el Gobierno solo es responsable y negocia ante la Asamblea y sus grupos parlamentarios", han sostenido.

Además, los 'populares' consideran que en caso de existir tales formaciones, "exigía el no acuerdo de cualquier tipo". "¿Eso significa que hipotéticamente no puedes llegar a acuerdos de otro tipo, como económicos, impuestos , empleo, por mantener posiciones discrepantes en materia de violencia de género? La propuesta está pésimamente redactada y parte de premisas falsas que no atañen al Gobierno de la Comunidad", ha sostenido.

Por parte de los socialistas también se ha acordado por unanimidad que la Cámara regional inste a promover un pacto con "los agentes sociales para el fomento, estabilidad y promoción del empleo de las mujeres en la Comunidad de Madrid"; y a convertir la educación en igualdad, diversidad y respeto.

Se ha aprobado a instancia de Ciudadanos que se cree un Programa de Formación para la detección temprana de violencia machista para los Auxiliares de Ayuda a domicilio y profesionales de Teleasistencia en la Comunidad de Madrid y un Protocolo Único Regional contra la violencia sexual que incluya puntos de prevención durante las fiestas municipales y macroeventos de toda la región.

Asimismo, se añade llevar a cabo una campaña de sensibilización para la erradicación de la esterilización forzosa entre niñas y mujeres con discapacidad intelectual, incluir la vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), un plan de Emprendimiento Rural y poner en marcha de una aplicación móvil de guía de ayuda frente al Ciberacoso.

Del PP se han aprobado instar a que la Comunidad continúe fomentando la contratación de las mujeres por las empresas así como mantener los incentivos a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, a que se apruebe un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración y que potencie la cooperación institucional para la atención a víctimas.

Además, a que se adapten los convenios de colaboración con las entidades locales en materia de igualdad, a solicitar el máximo refuerzo y esfuerzo a la Federación Madrileña de Municipios, a que se garantice la autonomía pedagógica en los centros educativos y a que garantice el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por parte de las iniciativas de Podemos, han salido adelante la creación de centros de atención a víctimas de violencia sexual abiertos 24 horas, el refuerzo a las acciones incluidas en el programa territorial de actuación de la inspección de trabajo en materia de lucha contra la desigualdad salarial sí como apostar por la financiación de todo espectro de métodos anticonceptivos y de la píldora del día después.

Asimismo, de la formación 'morada' ha recibido el visto bueno de la Cámara la elaboración de un programa de formación permanente del profesorado y accesible a todos los docentes que afronte el cuestionamiento de la barreras de género. Por otra, se ha rechazado apostar por la creación de una Consejería de Igualdad y Feminismo junto a la creación de unidades de género en cada área de Gobierno.