El PP de Madrid alimenta la campaña contra Madrid Central mientras Garrido se abre a negociar con Carmena

El PP de Madrid sigue alimentando la campaña contra el Ayuntamiento por Madrid Central pese a que el Gobierno regional, del PP, ha dado una tregua al enfrentamiento con un compromiso sellado este mismo jueves para coordinar las actuaciones con el equipo de Manuela Carmena.

Apenas una hora después de que la consejera de Transportes y la delegada de Medio Ambiente se hiciera una foto conjunta que muestra el cese de hostilidades entre administraciones y un ánimo de colaboración institucional, el partido en Madrid ha anunciado que presentará en todos los ayuntamientos de la región mociones para "exigir la paralización" de Madrid Central. Ayer, el grupo parlamentario popular también presentó en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en el mismo sentido.

Fuentes cercanas al presidente regional, Ángel Garrido, puntualizan que la reunión de hoy no significa que el Gobierno deje de abogar por la paralización del proyecto. "La postura del Gobierno regional no ha cambiado absolutamente en nada, mantenemos y exigimos a Manuela Carmena que dé marcha atrás y no ponga en marcha Madrid Central", ha asegurado en declaraciones a los medios el vicepresidente, Pedro Rollán. El Gobierno asegura que está en el mismo punto "que el martes, cuando pidió formalmente la paralización del proyecto y amenazó con recurrirlo en los tribunales.

Rollán también ha señalado que en la reunión de la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes para analizar precisamente esta medida, el consistorio ha aportado un documento de únicamente 10 páginas, "a todas luces insuficiente para garantizar el impacto de esta medida".

Una queja que la propia consejera, Rosalía Gonzalo, no ha manifestado esta mañana cuando sostenía el documento en sus manos, y que choca con la imagen de la concordia que ha protagonizado junto a la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, esta misma mañana. El compromiso al término de la reunión en el Consorcio de Transportes era, en palabras de la consejera "empezar de cero a trabajar técnicamente" y hacerlo de "forma intensa" con una comisión técnica mixta para "resolver problemas".

El PP de Madrid también ha anunciado este viernes que "estudiará las acciones legales que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a las restricciones de Carmena "porque perjudica a los que menos posibilidades tienen y les obliga a modificar toda su organización vital".

El partido regional también ha pedido "el retraso de la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad", en vigor desde este miércoles, y que limita la velocidad a 30 kilómetros por hora en el 80% de las vías y prohíbe la circulación de patinetes eléctricos por las aceras. "Se deben de ampliar los plazos e informar más adecuadamente a los ciudadanos para que puedan adaptarse a la misma", afirma el partido en una nota de prensa.

El PP de Madrid insiste en que la "política municipal de Ahora Madrid responde a prejuicios ideológicos en lugar de basarse en análisis rigurosos" y acusa al gobierno municipal de basar sus medidas "en la improvisación y en la prohibición", lo que impide "el ejercicio de la libertad".