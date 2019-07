Rivas reubicará una versión de 'El origen del mundo' tras las quejas recibidas por estar situada frente a un colegio

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reubicará una versión del artista Sam3 de la obra El origen del Mundo de Gustave Courbet, en la que aparece una mujer desnuda, tras las quejas recibidas por estar situada frente a un colegio.

Esta obra forma parte de un proyecto de intervención artística bajo el nombre de Reversible en el que 13 artistas nacionales e internacionales han expuesto sus obras sobre vallas publicitarias y está comisariado por la asociación Madrid Street Art Project, según ha informado este lunes un portavoz del consistorio a Europa Press

Dese el Ayuntamiento han afirmado que el objetivo de esta iniciativa era poner en valor las obras artísticas y mostrarlas en la calle, señalando que "no se ha tenido en cuenta el proceso de recepción de la obra" y que estaba enfrente de un patio de un colegio.

"Ha habido quejas por parte de la dirección del colegio", ha indicado, a la vez que ha añadido que es algo que "lamentan" y que por ese motivo el cuadro está actualmente tapado con una tela negra.

El consistorio considera que "en ningún caso se puede hablar de censura" de este cuadro, puesto que la obra se va a reubicar en otro contexto donde "no se anule el mensaje de la obra". "Lo que no queremos es que se hable de si está enfrente de un colegio o no, si es propio o no. Se tiene que hablar de la obra", han añadido.

Asimismo, han explicado que la obra tiene dos lecturas, ya que desde lejos se ve el lienzo y desde cerca se observa un paisaje con hormigas y pinos. "El lugar en el que estaba situado no era el más indicado", ha apostillado, a lo que ha añadido que no todas las obras están en su emplazamiento definitivo.

Sam3 critica la "censura" de su obra

Por su parte, el artista Sam3 ha criticado "la censura" de su obra en una valla, tras ocultarla con una tela negra tras las críticas recibidas y ha señalado que su lienzo es una versión de El origen del mundo de Gustave Courbet expuesto en el Museo de Orsay de París.

"Han censurado el 'Origen del Mundo' en Rivas Vaciamadrid, ha durado sólo un día antes de que los señores de lo políticamente correcto le colocaran la bufanda a la valla", ha lamentado el artista en un comunicado publicado en su página de Facebook.

El autor ha recalcado que su obra es un homenaje "al 'Étant Donnés' de Marcel Duchamp", "a la antigua Grecia, a Hera, Démeter y Perséfone, y a todas las antiguas deidades". Asimismo, ha asegurado que con este proyecto pretendía "subrayar la relatividad de la cosa pública, y lo subjetivo que puede llegar a ser lo que uno puede considerar o no obsceno en sus dominios".

A sus ojos, lo obsceno es "la censura provocada por el miedo al diálogo", "la publicidad que usa herramientas más sutiles y dañinas para sus fines que cualquier forma explícita de pornografía" y "aquello que no debería presentarse en escena, aquello que no pertenece al escenario".

"La Publicidad es la Obscenidad en estado puro, porque ocupa y se impone en nuestros paisajes sin que ni siquiera podamos interpelarlos, juzgarlos o liberarlos", ha reflexionado Sam3 en el comunicado.

De la misma forma, el artista ha criticado que esta obra no se presente en un espacio público, cuando sí se hace en un museo: "El museo de Orsay en París recibe cientos de miles de visitas cada año, visitas guiadas de colegios y colectivos de todos los colores. ¿Porqué aquello que se presenta en el museo no puede presentarse en el espacio público?", ha sentenciado.