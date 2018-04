Rommy Arce recurre la querella del sindicato policial por sus tuits de la muerte de Mame Mbaye: "No tiene encaje en el delito de incitación al odio"

La concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, ha presentado un recurso en contra de la admisión a trámite de la querella de un sindicato policial que le atribuye un delito de odio por unos tuits acerca de la muerte de Mame Myabe, el mantero senegalés que falleció en Lavapiés tras 14 años viviendo en España sin papeles.

Rommy Arce tendrá que declarar ante la juez como querellada el próximo 25 de abril. Ante esta resolución de la magistrada de instrucción número 9 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la defensa de Arce ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al auto de fecha 23 de Marzo de 2018 donde el juez admitió a trámite la querella interpuesta por la representación procesal del sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal. Entre otras cosas, la defensa considera que la querella "no tienen encaje en el delito de incitación al odio".

"En el escrito de querella no tienen encaje en el art. 510 CP, delito de incitación al odio. Tales hechos no son constitutivos de infracción penal alguna por lo que lo procedente resulta acordar el libre sobreseimiento y archivo de las actuaciones, indamitiendo la querella de acuerdo con las normas transcritas", recoge el recurso al que ha tenido acceso eldiario.es.

El art. 510 CP, "se refiere sólo a comunidades consideradas vulnerables o en situación de subordinación o exclusión por parte de otras, comunidades, instituciones, etc. "Evidentemente la policía municipal no es uno de esos colectivos,, sino muy al contrario,, tienen una posición de privilegio y poder,, así como gozan de una gran protección jurídica y política, tal y como se desprende los artículos segundo y séptimo de la Ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", explica la defensa de Arce. Por eso, el abogado de la concejal considera que "careciendo de tipificad los hechos objetos de la querella, no debería haberse admitido".

Lucrecia Pérez, Samba Martine... hoy Mmame Mbage. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo https://t.co/2u41ET5QRH — Rommy Arce (@rommyarce) 15 de marzo de 2018

El sindicato policial interpuso la querella por unos tuits de Arce tras la muerte de Mame Myabe. La concejal hacía referencia a la persecución policial anterior a su fallecimiento y la atribuía como motivo del santero, algo que el sindicato considera que incita al odio.

La defensa recuerda que la concejal se basó en las informaciones de medios de comunicación y en las propias palabras del delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, en las que especificó que antes el senegalés falleció y antes había estado en una operación policial contra el 'top manta' en la puerta del Sol. La defensa adjunta la comparecencia de Barbero del día siguiente.