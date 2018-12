Rubalcaba rechaza una oferta de Sánchez para ser candidato a alcalde de Madrid

El presidente Pedro Sánchez ofreció al ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, liderar la candidatura a la alcaldía de Madrid para las elecciones del próximo 26 de mayo, algo que Rubalcaba ha rechazado, según han adelantado El HuffPost y La Vanguardia y ha podido confirmar eldiario.es.

La propuesta de Sánchez y la negativa de Rubalcaba, que se debió a "cuestiones personales", se produjeron el mismo día en la Moncloa.

La oferta, que no ha sido revelada de forma oficial, no ha sido desmentida por la jefa de los socialistas en la Eurocámara y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Iratxe García , que en una entrevista este miércoles en RNE se ha limitado a decir que no conoce la respuesta del ex ministro del Interior. "No conozco de primera mano cuál ha sido la respuesta del compañero Rubalcaba".

Otros posibles candidatos

A cinco meses de las elecciones, el PSOE continúa sin tener un candidato oficial al Ayuntamiento de la capital. En agosto, la formación había señalado otoño como la fecha probable para la elección de su cabeza de lista de la ciudad.

En noviembre, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó a los medios que el presidente del Gobierno le había ofrecido tres semanas antes de la moción de censura ser candidato a la alcaldía de Madrid.

Al ser preguntado si optaría por este cargo, Grande-Marlaska respondió que Sánchez ya había tomado la decisión de proponerle como ministro del Interior.

Entre los nombres que han sonado en los últimos meses están los del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, la delegada de lucha contra la violencia machista, Pilar Llop o la ministra de Industria, Reyes Maroto.

En febrero, Sánchez había asegurado que optarían por una candidata mujer, aunque en agosto desde Ferraz no descartaron la posibilidad de que fuera un hombre.