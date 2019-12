Un concejal de Ciudadanos de Villaciciosa de Odón (Madrid) dimite por realizar obras en su casa sin licencia

El concejal de Atención al Ciudadano, Entidades Urbanísticas, Transportes, Turismo y Deportes de Villaviciosa de Odón, Jesús Serrano Jiménez (Cs), ha presentado este jueves su dimisión y su renuncia a su acta de edil de la Corporación municipal por "la realización hace más de diez años de unas obras de reforma" en su vivienda "sin solicitar la preceptiva licencia".

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta circunstancia, como argumenta el propio concejal le "impide" seguir ejerciendo su responsabilidad como representante político en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón" ya que, de lo contrario, supondría "vulnerar la confianza que en su día depositó en su persona el partido, Ciudadanos, y su máximo representante en el municipio, el alcalde José Luis Pérez Viu".

"Un día entendí como vecino que debía dedicarme a la política con el objetivo de aportar mis conocimientos y capacidad de trabajo creyendo que los representantes públicos hemos de ser siempre transparentes y mantener un alto grado de autoexigencia. Me siento en el deber de adoptar la que considero es la mejor decisión y siempre cumpliendo con el código ético de mi partido y en aras a la transparencia que ha caracterizado desde el primero momento a este Gobierno local", ha sostenido.

Por su parte, José Luis Pérez Viu ha confirmado que, una vez conocidos estos hechos, mantuvo una conversación con Jesús Serrano en la que se acordó adoptar esta medida "por el bien del municipio", hecho que el alcalde agradece al edil, así como "el gran servicio a los villaodonenses que ha prestado durante estos meses".

En la sesión plenaria de carácter ordinario del mes de diciembre, que tendrá lugar el próximo lunes, se dará cuenta de esta dimisión momento en el que se hará efectiva.

El PP solicita una inspencción urbanística y abrir expediente

Por su parte, el PP ha solicitado una inspección urbanística y la correspondiente apertura de expediente sancionador y disciplinario de las obras "ilegales" y actividad "fraudulenta" realizada por el concejal de Ciudadanos.

Los 'populares' quieren comprobar el tipo de obras realizadas, la fecha de dichas obras, actividad desarrollada en el edificio de uso residencial compartimentado y reconvertido a terciario, fraude fiscal a la hacienda pública por falta de pago de impuestos y tasas de carácter municipal, autonómico y nacional, condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio.

"Los efectos de esta actividad privada tienen consecuencias para la esfera pública por contravenir la normativa vigente y no ser autorizables por el Plan General de ordenación urbana del municipio, no solicitar licencia de obras y actividad, no contar con proyectotécnico, poner en riesgo la seguridad edificatoria, incumplir las condiciones de habitabilidad del edificio yrealizar competencia desleal a empresarios que desarrollan la actividad de hospedaje conforme a la legalidad", han lanzado.

La portavoz del grupo, Pilar Martínez, ha defendido que "las prácticas irregulares las ejercen personas no partidos" y por eso "a esas personas hay que apartarlas de la política".

"No criticamos al partido de Ciudadanos pues no son responsables de lo ocurrido pero sí solicitamos al alcalde que abra una investigación. Los partidos políticos no pueden proteger a personas que sacan ventaja para beneficio propio", han concluido.