El primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid comienza marcado por el aguirrismo y el suspenso en paridad

El primer gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid ya es una realidad. Los trece consejeros y el vicepresidente, Ignacio Aguado, que componen el Ejecutivo formado por el Partido Popular y Ciudadanos han tomado posesión del cargo este martes en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia, después de que el lunes lo hiciera la ya presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El nuevo gobierno suspende en paridad ya que solo tres mujeres forman el consejo, además de la presidenta regional.

"Comenzamos hoy una nueva manera de gobernar la Comunidad de Madrid", ha empezado Ayuso su discurso de clausura tras la jura del cargo por parte de los consejeros y el vicepresidente. "Somos dos partidos coaligados que vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos y los de nuestros equipos a los retos que el futuro nos ponga por delante". La presidenta, que es la que en última instancia nombra a los consejeros, ha sido la responsable de la designación directa de siete de los trece consejeros. El resto son nombres han sido a propuesta de Ciudadanos.

Aunque Ayuso se esfuerza por convencer de "la nueva etapa" que abre su gobierno, pero la regidora ha nombrado a políticos que en el pasado ya tuvieron responsabilidades en los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP ha rescatado al sector aguirrista del partido en Madrid, que Cristina Cifuentes tanto intentó enterrar sin éxito tras su salida por el escándalo de su máster obtenido de manera fraudulenta. Los casos más destacados son los de Javier Fernández-Lasquetty o Enrique Ossoria.

Si este lunes Aguirre acudía a arropar personalmente a la nueva presidenta durante su toma de posesión, este martes ha sido uno de los consejeros el que no escatimado los halagos hacia la expresidenta. El nuevo consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha ensalzado la figura de la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, pese al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide su imputación por el caso Púnica. Ossorio ha afirmado que el 'aguirrismo' fueron "100 kilómetros de metro, 12 hospitales, 80 centros de salud, 400 centros educativos y educación bilingüe", por lo que "volver a esa parte" de lo que hizo Aguirre es "magnífico".

Otro de los protagonistas de la jornada ha sido el hasta ahora presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, que ha asegurado que no guarda ningún tipo de rencor a su sucesora por dejarle fuera del Gobierno regional.

"No hay motivo para el rencor. Lo digo desde la razón y la convicción. Cada vez que un presidente es elegido, le corresponde a él formar su equipo y está liberado para nombrar a las personas que estime oportuno", ha señalado Rollán. "En mí no cabe el rencor porque no hay ninguna razón para ello", ha añadido.

No es el caso de su antecesor en el cargo, Ángel Garrido, ahora tránsfuga en Ciudadanos, que forma desde hoy parte del nuevo Ejecutivo para hacerse cargo de la cartera de Transportes, a petición de los de Aguado. "No somos consejeros de PP o Cs, sino de todos los madrileños, los que nos votaron o no. Teniendo eso claro, el Gobierno funcionará como debe", ha dicho tras tomar posesión como nuevo consejero.