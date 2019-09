La lluvia causa inundaciones y cortes de Metro y carreteras en el este de Madrid

La intensa lluvia caída desde media mañana de este domingo en la Comunidad de Madrid ha provocado importantes balsas de agua e inundaciones en varias localidades del este de la región, que han afectado al servicio de una línea de Metro y han obligado a cortar la N-III (Madrid-Valencia) por desprendimientos.

Desde las dos de la tarde los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado unas cien intervenciones a causa de balsas de agua e inundaciones en localidades como Arganda del Rey (que había sufrido otro episodio de fuertes lluvias a finales de agosto), Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Velilla de San Antonio, Campo Real y Daganzo.

Según han explicado a Efe fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid, los Bomberos están dando prioridad a los avisos más urgentes, aunque hasta el momento ninguna intervención ha sido de grave riesgo personal. De momento están ayudando a personas que no podían salir de locales comerciales o de coches por la acumulación de lluvia.

El 112 ha gestionado desde las 13:45 horas un total de 366 expedientes relacionados con la tormenta, que además de balsas e inundaciones ha generado filtraciones o rotura de muros.

De hecho, la intensa lluvia ha provocado desprendimientos en la carretera nacional N-III, en el kilómetro 29, dejándola intransitable en ambos sentidos, por lo que la circulación ha tenido que ser cortada, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

Y además, la acumulación de agua en las vías ha obligado también a suspender el servicio de Metro en la Línea 9, entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda, un tramo en el que los trenes circulan por superficie. Metro ha tenido que habilitar un servicio especial de autobús para poder trasladar a los viajeros entre ambas estaciones.

Inundaciones en Arganda del Rey

Una de las localidades más afectadas ha sido Arganda del Rey, que se ha vuelto a inundar este domingo. Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, las calles más afectadas por las lluvias han sido las que se encuentran en el centro de la localidad, como Juan de la Cierva o la calle Real. Incluso, ha habido inundaciones en el hospital del municipio.

Esta tormenta ha sido similar a la del pasado 26 de agosto, si bien no ha habido granizo. Así, aunque las alcantarillas no han podido sujetar toda la tromba de agua, no se han bloqueado como sucedió en la otra ocasión por la presencia de granizo.