El juez archiva la querella contra el gerente de la EMT por una cuenta de Twitter "no oficial" del Consorcio de Transportes

El juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha decidido archivar la causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, que utilizó una cuenta "no oficial" del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (@CRTMadrid). Una cuenta con 56 seguidores en la que se publicaron 70 tuits y que Fernández Heredia gestionó junto a un grupo de personas durante un periodo limitado de tiempo.

La cuenta se abrió en el año 2014 y tuvo una actividad de unos meses entre 2016 y 2017 hasta que fue clausurada por Twitter ante una querella interpuesta por el Consorcio de Transportes por una supuesta suplantación de identidad. Según aseguraron a eldiario.es fuentes conocedoras de la causa, el gerente de la EMT no habría sido la persona que inició esta cuenta de Twitter, que se abrió como una forma de protestar por que el Consorcio no ofrecía este servicio.

A pesar de que se identificaba expresamente como una cuenta "no oficial" del Consorcio de Transportes, el Partido Popular exigió la dimisión de Fernández Heredia y la Comunidad de Madrid decidió personarse en la causa contra el gerente, que fue acusado de un delito contra la propiedad industrial por utilizar el logo del Consorcio en una cuenta que contestaba a usuarios del transporte. Un "hecho ilícito" que, en opinión del letrado de la Comunidad, "no está autorizado".

En su auto el magistrado Hermenegildo Barrera Aguirre asegura que el objetivo de la cuenta que gestionó durante un tiempo el gerente de la EMT "no era el industrial ni comercial", sino que tenía "un carácter personal". Por ello, argumenta que no existe una violación de la protección de la propiedad industrial al haber recurrido al logo del Consorcio como fotografía de perfil de la cuenta.

Además, en todo momento -como puede comprobarse en la imagen que abre la noticia y que el propio Consorcio adjuntó en la denuncia- la cuenta estuvo identificada como "no oficial". Una circunstancia que, según destaca el juez en el auto, anula la supuesta suplantación de identidad porque "se hacía constar expresamente" el carácter no oficial de la cuenta que gestionó Fernández Heredia, que no llegó al centenar de seguidores ni al centenar de tuits.

En base a esto, el juez considera que el gerente de la EMT no ha cometido "ningún delito penal" y que no existen hechos delictivos que puedan ser perseguidos por la vía penal. Por ello ha ordenado el archivo de la causa sin cerrar la puerta a la vía civil que puedan corresponderle a Fernández Heredia.

La Justicia toma esta determinación despues de que la Fiscalía también solicitara el sobreseimiento de la causa. En ningún momento el juzgado llamó a declarar a ninguno de los implicados. La decisión puede ser recurrida.