La Seguridad de la Asamblea culpa a los periodistas de las "situaciones de tensión" en el último pleno de Cifuentes

La Jefatura de Seguridad de la Asamblea de Madrid ha indicado en un escrito a la Mesa de la Cámara regional que informó a la Secretaría General de la presencia de efectivos policiales que acompañaban a la exdirigente de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en el pleno del pasado 19 de abril, y ha hecho responsable a algunos medios de los altercados que ocurrieron entre periodistas y agentes.

Un grupo de periodistas registraron ese mismo día en el Parlamento madrileño una queja "formal" por la "exageración" del dispositivo de seguridad que se desplegó en la Cámara de Vallecas tras estallar la polémica del máster que cursó Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El pasado 23 de abril la Mesa solicitó un informe por escrito al jefe del servicio de Seguridad del Parlamento madrileño para conocer los detalles del dispositivo puesto en marcha en el último pleno y para determinar si el despliegue estaba fuera del habitual.

En el texto, que ha adelantado Telemadrid y al que ha tenido acceso Europa Press, queda expuesto que la Jefatura de Seguridad informa puntualmente a la secretaria general del establecimiento del dispositivo de seguridad específico por parte de la Unidad de Cooperación para el día 19.

Así, señalan que los acuerdos informales entre medios de comunicación, el director adjunto del Gabinete de la Presidencia y la Jefatura de seguridad "han sido efectivos para el correcto desarrollo de las funciones de los periodistas acreditados para los días de plenos y solamente el incumplimiento del mismo por un número reducido han ocasionado situaciones de tensión".

Debido a las "últimas informaciones" sobre la polémica del máster, reconocen que hubo una mayor afluencia mediática. A juicio del jefe de seguridad de la Asamblea "se vio incumplido" el consenso previo que existe en esas coberturas informativas en las sesiones plenarias.

Además, aseguran que por parte del comisario de esta Unidad de Cooperación se informa a este jefe de seguridad y de forma verbal y con antelación suficiente del establecimiento de un dispositivo policial tanto en el interior como en el exterior de la Asamblea. Esta seguridad privada es la encargada de mantener la seguridad dentro de los edificios que componen la Asamblea de Madrid.

El jefe de Seguridad explica que esta Unidad de Cooperación de la Policía Nacional tiene como objetivos la protección personal del presidente de la Comunidad de Madrid y de sus consejeros. Esa seguridad no solo implica una seguridad personal, sino que se extiende también "a evitar riesgos de menor entidad tales como posibles caídas, golpes con cámaras de vídeo o empujones". "Además de asegurar la libre y cómoda circulación de las personas dentro de los pasillos de la Asamblea", añade.

No obstante, en ese día la Jefatura de Seguridad no entró en valorar el número de funcionarios policiales presentes dentro de la Asamblea de Madrid, porque "es de competencia exclusiva de su comisario la determinación de la composición del dispositivo policial". Además, durante el informe dejan claro que ese 19 de abril "el dispositivo de seguridad no fue distinto del habitual" a los Plenos ordinarios y extraordinarios.