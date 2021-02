Los beneficios de tomar café

La sombra que se cernía sobre el consumo de café comienza a desaparecer después de que varios estudios científicos hayan desvelado que tiene más beneficios de los que se conocían. El café es una de las bebidas alimenticias más consumidas en el mundo occidental.

El principal temor al consumo de café se debía a la cafeína, el componente más abundante en esta bebida. Este activo psicoactivo produce efectos relevantes en el sistema nervioso de las personas, creyendo que esto podría resultar perjudicial para la salud. Sin embargo, recientes estudios científicos pueden demostrar que es todo lo contrario, con la toma de solo tres tazas de café al día. Para saber más sobre el café, solo hay que hacer click en esta web, Inteligencia cafetera, especializada en aportar información de calidad sobre este fascinante mundo.

En este artículo se señalarán algunos de los beneficios más claros e inmediatos que produce el consumo de café para que se pueda disfrutar del aroma, sabor y textura de esta delicia sin el más mínimo temor.

Despierta el cuerpo y la mente

El psicoactivo más consumido del mundo es la cafeína, un componente esencial en el café. Este principio activo actúa en el cerebro nada más ingerirse, bloquea la adenosina, un neurotransmisor. Cuando esto ocurre, se produce instantáneamente un aumento de la dopamina o la norepinefrina, sustancias que activan y aceleran la actividad cerebral.

En este sentido, cabe resaltar que los estudios realizados apuntan a que, en el caso de los humanos, tomar café mejora la función cerebral en muchos aspectos. Estas mejoras se llevan a cabo el ánimo, la memoria, los reflejos y los tiempos de reacción, la vigilancia, los niveles de energía o la función cognitiva en general. Para no sufrir el perjuicio de posibles trastornos del sueño, se recomienda un máximo de 3 tazas diarias.

Bueno para deportistas

Un factor relevante confirmado por más de un estudio científico es su capacidad para aumentar los niveles de adrenalina. Con esta hormona en activo, el cuerpo consigue elevar el esfuerzo físico que puede llevar a cabo. Del mismo modo, logra que las células de grasa se descompongan, liberando los llamados ácidos grasos libres, que es lo que el organismo utiliza como combustible durante el ejercicio físico.

Quemagrasas natural

Directamente relacionado con los deportistas, no son pocas las personas que prefieren evitar el exceso de grasas en su organismo. El café, de forma natural y de nuevo gracias a la cafeína, es una excelente ayuda para adelgazar, no en vano este componente forma parte de la mayoría de suplementos alimenticios que tienen este fin. El aspecto negativo es que a medida que aumenta la cantidad de cafeína que se ingiere, su efecto va reduciéndose, no por tomar más se adelgaza más, más bien al contrario.

Es un buen alimento

El café no es solo agua y cafeína, de hecho, tiene un buen número de nutrientes muy beneficiosos para la salud del cuerpo humano. Posee, entre otros elementos, vitamina B2 (en la riboflavina), vitamina B5 (en el ácido pantoténico), potasio, magnesio, niacina y manganeso. Pero, sobre todo, se considera la mayor fuente de antioxidantes de todos los alimentos que componen una dieta occidental clásica, mayor incluso que la mayoría de vegetales y frutas.

Beneficios directos a la salud

Entre los muchos beneficios que recibe el organismo humano al consumir este producto alimenticio, cabe hacer especial mención a los siguientes efectos.

Menor riesgo de sufrir de diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 es la más común entre la población, su prevención está directamente relacionada con unos buenos hábitos alimenticios y costumbres saludables, como son el ejercicio y mantener un peso correcto. En este sentido, la cafeína tiene mucho que decir, y es que consumir café disminuye este riesgo entre un 23 y un 50 %.

Posible menor riesgo de sufrir enfermedades neurogenerativas

Los estudios realizados pueden indicar que las personas consumidoras de café reducen hasta en un 65 % las posibilidades de sufrir enfermedades como el alzheimer, y entre un 32 y un 60 % las de padecer Párkinson. Estos beneficios solo se llevan a cabo en aquellos que beben café con cafeína, por lo que, de nuevo, es este el compuesto beneficioso.

Contra la cirrosis

La cirrosis es una enfermedad bastante común en las sociedades avanzadas, relacionada con la hepatitis y el alcoholismo. Tomar entre 3 y 4 tazas diarias Puede tener una repercusión directa estimada de un 80% menos de posibilidades de sufrir este mal.

Contra la depresión

Otro de los problemas más habituales en las comunidades humanas, sobre todo en las masificadas como las grandes ciudades, es el estrés y la depresión. Parece ser que el nivel de depresión en las mujeres disminuye en un 20% si es bebedora habitual de café.

No sube el riesgo de infarto

El consumo de cafeína aumenta la presión sanguínea, es decir, no aumenta el riesgo de desarrollar ningún tipo de enfermedad cardiovascular.