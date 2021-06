Los centros de trasteros, un nuevo espacio y servicio en Madrid

Los trasteros son más que para lo que su nombre indica, echar los trastos que no queremos. En realidad, alquilar uno es una experiencia que facilita el día a día para los usuarios, además de que la sola presencia de los centros le dan un nuevo aire al lugar en el que están si se hace bien. Bluespace es la empresa que se ha dado a la tarea de cumplir con este doble objetivo: suplir una necesidad creciente en el mercado a la vez que darle un nuevo valor a la comunidad. Así, han surgido los centros de trasteros, la reforma de los espacios en Madrid que es útil también a un nivel cotidiano. Redefinen los espacios en casa Los cambios de actividades pueden ocurrir en cualquier momento, lo que implica que las herramientas también tienen que cambiar. En el caso de la vivienda, se necesita reemplazar los muebles en muchos casos, aunque a costa de desechar los anteriores o acumularlos en un sitio incómodo, independientemente de que la casa sea grande o pequeña. Ha sido uno de los problemas que ha acarreado la pandemia COVID-19 al transformar de manera radical la vida cotidiana. La vivienda ya no es solo utilizada como un refugio, sino que toda el día se desarrolla dentro de ella: trabajo, estudios, recreación y socialización suceden en el mismo lugar. En este contexto, los centros de trasteros han funcionado para redefinir los espacios en el interior. En estos sitios, es posible guardar todo lo que no se va a usar de momento y dejarle lugar al mobiliario apropiado a este nuevo contexto. Además, esta utilidad tiene cabida en otras situaciones. Adaptados a las necesidades puntuales Hobbies que necesitan suficiente espacio y (como un cuarto de máquinas para hacer ejercicio), eventos extraordinarios como alojar a alguien durante una temporada son ejemplos de circunstancias que implican una mutación del espacio. Las necesidades varían, pero también los espacios que ofrece Bluespace. Desde un pequeñísimo depósito de apenas 1m hasta una estancia de 200m es lo que las personas pueden conseguir en los centros de trasteros para suplir sus necesidades exactas. El espacio del sitio les sirve y cumple tal como lo hace el espacio que están desocupando en sus viviendas para transformarlo en algo nuevo. Servicio seguro y accesible las 24h Cuando quieras, sin cita previa es el horario al que puedes acceder a los trasteros que ya están contratados por ti. Así, siempre tienes la posibilidad de buscar objetos que te gustaría utilizar en momentos específicos, sin depender necesariamente del personal de oficina diurno. Esta clase de empresas se caracteriza por tener sistemas muy bien pensados para garantizar la seguridad en cada centro con alarmas y videovigilancia operativos de forma permanente. Los centros de trasteros son llamativos al contener esta gran cantidad de objetos de gran valor al ser muchas veces mobiliario del hogar. Servicios como la mudanza y la recepción y entrega de paquetes complementan al de almacenaje para seguir esta línea caracterizada por dar una solución en la vida cotidiana de las personas. Es lo último necesario para que el centro de trasteros signifique incorporarlo a la rutina y que apenas se note. La idea es que el alquiler de un trastero sea integral, y no solo un lugar en el que almacenar todas las cosas que no se van a usar de momento. Estos detalles ayudan en el día a día, de manera que los usuarios puedan desentenderse nimiedades como los horarios de los repartidores a cambio de dejar sus pertenencias en otro sitio. La contratación de los trasteros es eliminar los límites de espacio, sin tener que asumir los límites de los horarios de terceros. Es la misma flexibilidad y liberación que se busca al ubicar las pertenencias propias en un lugar diferente para tener espacios disponibles en el hogar. Más que solo trasteros, naves que le dan un nuevo valor al barrio Los Centros Bluespace en Madrid son más que la simple acumulación de depósitos juntos. Están emplazados en antiguas naves abandonadas que fueron restauradas específicamente para esta labor, dando una estética agradable que también aporta al entorno en el que están ubicados. La restauración (el cambio, la transformación, la mutación) de los espacios públicos es una manera de afectar de forma positiva el entorno de quienes hacen vida por allí cerca. El objetivo es que este cambio de los espacios en casa también ayude, de cierta manera, a cambiar los de la zona que se habita. La restauración y no la compra de naves nuevas hace que el cambio sea tal, y no la simple ocupación de más espacio en Madrid. Es un detalle pequeño que más bien revaloriza las zonas aledañas a los 18 Centros de Trasteros de Bluespace en todo el área de Madrid, tal como se revalorizan las casas de las personas que contratan esta clase de servicios.