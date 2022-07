Claves para reaplicar el protector solar

En los momentos de escribir estas líneas el índice UV en Madrid es de 9, un nivel que previsiblemente se mantendrá a lo largo de todo el mes de julio e incluso algunos días en concreto tal vez vaya a más. Así pues, el protector solar se convierte en un producto esencial para los habitantes de la capital del país. No solo aplicarlo es importante. Por supuesto, la reaplicación que se lleva a cabo posteriormente también adquiere una especial trascendencia. Son muchos los madrileños que tienen dudas sobre cómo hay que hacerlo, sobre todo quienes utilizan maquillaje.

En cualquier caso, has de saber que no es complicado, pero conviene que apliques una serie de claves, las cuales nos ha dado Eduardo, de Farmacia Senante. A continuación detallaremos cómo es el procedimiento a realizar, así como las tres marcas de protectores solares que este mismo profesional ha recomendado.

Periodicidad

Lo primero que has de saber es la periodicidad con la que hay que reaplicar la crema protectora o el spray que evita que la radiación UV penetre afectando a la piel en forma de quemaduras. La cifra que aconsejan los profesionales, así como las propias marcas que se encargan de fabricar estos productos, ronda las dos horas.

Hay que tener en cuenta la degradación que sufren los protectores solares a medida en que el tiempo va pasando, lo cual es fruto no solo del efecto propio de estar en el exterior. A este aspecto hay que sumar la transpiración de la piel y el sudor, dos factores muy habituales en plena estación veraniega. Por si fuera poco, la ropa va rozando, eliminando poco a poco la capa protectora que, debido a todo ello, deja de ser tan efectiva. Para garantizar que continúa repeliendo bien el sol, asegúrate de no excederte en la periodicidad: como máximo cada dos horas reaplica el protector.

Cómo reaplicar el protector solar

Eduardo, de Farmacia Senante, comenta que no solo es importante no dejar pasar más de un par de horas, sino también la manera en la que es reaplicado el producto. Tal como indica este experto en la materia, las personas que lo tienen más fácil son aquellas que no utilizan ningún tipo de maquillaje. En este caso el procedimiento es sencillo a más no poder, bastando con repetir el mismo que tuvo lugar con la primera aplicación. Pero, ¿qué sucede si la piel está maquillada?

En algunos casos se hace uso de una esponja para que el protector pase a estar encima del producto de maquillaje utilizado. Sin embargo, ello exige mucha pericia, la cual estando fuera de casa seguramente no abunde al no disponer del espacio, la comodidad y el tiempo que se necesita para tal fin.

Los polvos que cuentan con un mayor o menor nivel de protección frente a la radiación UV son una opción, pero según Eduardo la mejor de todas es sin duda alguna la conocida como bruma facial. Antes de describir este tipo de reaplicación, conviene destacar que el propio experto indica que lo preferible es lavarse la cara para que la efectividad de la reaplicación sea del cien por cien. Sin embargo, es consciente de que los ciudadanos de Madrid que han salido de casa maquillados, van a querer seguir estándolo. Es entonces cuando la bruma facial se convierte en el mejor producto posible.

Eduardo insiste en que el nivel de eficacia dista de ser el máximo que se alcanzaría con la cara recién lavada justo antes de proceder a la reaplicación de la bruma solar. Sin embargo, se adhiere bastante bien a la piel a pesar del maquillaje, el cual sigue ofreciendo un buen resultado al usuario en forma de disimulación de las bolsas de los ojos, corrección del color, etcétera.

Tres marcas de protectores solares que son muy recomendables

Después de habernos explicado cómo se reaplica el protector solar, Eduardo nos ha recomendado tres marcas en concreto, empezando por una de la que probablemente hayas oído hablar en más de una ocasión: singuladerm. Se trata de una compañía que apuesta de lleno por la innovación, tal como demuestra lo avanzadas que son las fórmulas de sus protectores solares.

Otra que según Eduardo realmente merece la pena es rilastil. Estamos ante una marca que sabe que cada piel tiene unas particularidades y necesidades en concreto Es por este motivo que Rilastil diseña fórmulas en base a las características dérmicas. Estos productos tan específicos son unos de los más efectivos para la protección ante la radiación ultravioleta.

Por último, basta con leer heliocare opiniones para comprobar el alto nivel de satisfacción que tienen tanto los madrileños como el resto de usuarios que se decantan por esta marca. Eduardo coincide en elevar a Heliocare a lo más alto del ranking de mejores marcas que fabrican protectores solares, sobre todo por implementar la tecnología estandarizada que recibe el nombre de Fernblock.