Giftable, la experiencia real de un regalo online

Regalar algo es una de esas experiencias personales que ponen a prueba el ingenio y la imaginación, especialmente cuando la persona a la que va dirigido es alguien importante en el círculo más íntimo. Además, es de opinión más bien general que, en la medida en que regalas, se demuestra el afecto y el cariño que se profesa por el beneficiario. Puede también que la dádiva quiera hacerse para compensar una mala acción que ha repercutido negativamente en esa persona, incluso si no es cercano al ámbito personal o, sencillamente, se trata de un desconocido. Pero la realidad es que actualmente regalar no es tarea fácil, teniendo en cuenta que un porcentaje alto de la población tiene acceso a casi cualquier cosa que desee. En este sentido, sorprender se antoja difícil, por lo que más bien la diferencia debe marcarla la forma de entregar ese presente. Como se esperaba, internet es una herramienta de gran ayuda para este cometido.

En efecto, el crecimiento del mercado online no ha pasado de largo por el sector de los regalos, sean del tipo que sea. Apenas uno teclea la palabra "regalos" en la barra de búsqueda y puede acceder todo tipo de enlaces que ofrecen regalos originales, artesanales, personalizados, etc... además de facilitar un método de entraga distinto al convencinonal. En este contexto debe hablarse de Giftable, una web especializada en este servicio que ofrece a sus usuarios la posibilidad de regalar tanto cosas comunes como originales de una forma divertida e inesperada para el destinatario.

Con sólo un clic

Las ocasiones en que uno debe hacer un regalo se ajustan perfectamente a fechas bien conocidas como cumpleaños, aniversarios, bodas, navidad y algún que otro momento especial y puntual en el calendario. Sin embargo, a veces se da la situación de que no se ha podido encontrar aquello que se deseaba o que no se ha tenido suficiente tiempo de poder ir a por un buen detalle. Giftable ofrece la posibilidad de solucionar este problema con sus múltiples opciones, que se convertirán en un presente original y divertido con apenas registrarse, elegirlo y confirmar. En tres sencillos pasos, el éxito está prácticamente garantizado.

En la misma dirección, el día puede poner ante cada uno la oportunidad de hacer un regalo con el que llamar la atención de alguien en concreto. Esa persona que gusta y a la que se quiere impresionar puede estar en apuros o buscar cualquier cosa que no encuentra. Si Giftable la contiene entre sus múltiples posibilidades, no hay más que buscar el contacto de ese destinatario entre la agenda del móvil y hacerle llegar eso que desea. En un clic, sabrá que hay alguien interesado en ella y eso que en principio no es más que un simple mensaje informativo se convertirá en una experiencia real de primer nivel.

¿Cómo regalar con Giftable?

Aunque actualmente el gran espacio de internet ofrece miles de webs especializadas en el sector de los regalos, no todas funcionan del mismo modo ni con igual sencillez. Giftable, además de contar con un amplio catálogo en el que encontrar aquello que se busca, dispone de un método ágil y eficaz para que el proceso sea fácil y rápido. ¿En qué consiste?

Disponible para Android y iPhone, lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación, aunque también se encuentra tecleando el nombre en cualquier buscador. Una vez dentro de la aplicación, completar el registro apenas llevará tiempo. Número de teléfono, país de residencia, ciudad de residencia y fecha de nacimiento para controlar que no cualquiera acceda a sus servicios. Seguidamente, la gama de productos que Giftable ofrece se desplegará a lo largo de la pantalla, desde donde se podrán elegir las preferencias sobre aquellas ofertas más interesa visualizar a cada uno de los usuarios registrados. Los pasos previos ya están completados.

Toda vez que ha finalizado este primer proceso en apenas dos minutos, el cliente accede entonces a la página principal de la aplicación, donde todos aquellos productos que la web ofrece se ponen a disposición de quien desee hacerse con ellos. Además, por si las preferencias no se ajustan del todo a las necesidades de búsqueda, la interfaz cuenta con filtros aplicables a través de los cuales se puede acotar el rango de servicios. Una vez que se ha dado con aquello que se desea, deble clicarse sobre el artículo, en el que se ofrecerá toda la información de interés que el usuario debe contener.

Por último, la aplicación o web (dependiendo del lugar desde el que se realice la compra) cuentan con un botón de "canjear" o "reservar fecha" a través del cual se confirma el regalo. Es entonces cuando, siempre y cuando se haya permitido previamente a Giftable acceder a los contactos de la agenda, se selecciona el destinatario, que sabrá quién ha sido el que le ha hecho llegar ese mensaje. Así, en no más de cinco minutos, el regalo que se buscaba puede estar en manos de esa persona a la que se pretendía sorprender.