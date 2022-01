La importancia de tener formación profesional en Ventas y Marketing

El objetivo prioritario de cualquier empresa es vender bienes de consumo o servicios que aporten valor al cliente. Y, con las ventas, conseguir más ingresos que gastos con el fin de ser una compañía rentable. Por ello, tener profesionales cualificados que sepan vender a los clientes, ganarse la confianza, además de fidelizar a los consumidores, son algunos de los principales objetivos que las empresas de todo el mundo están buscando conquistar.

Los profesionales especializados el área comercial y ventas nunca han estado tan bien valorados como en la actualidad tanto por las diferentes empresas como por aquellas especializadas en procesos de selección. Todo esto, es una consecuencia de la evolución de los mercados y la competencia global en la que cada empresa hace uso de sus mejores recursos para lograr ocupar un lugar en el mercado y en la mente de su público objetivo.

Por ello, en un entorno cambiante y altamente competitivo en el que las empresas se enfrentan a una economía en crecimiento (la previsión de crecimiento económico en la Unión Europeo este 2022 está por encima del 5%), las compañías van a invertir en contratar a profesionales que sean capaces de diseñar estrategias y planificar tácticas de las ventas que sean duraderas y eficaces.

De ahí que, los empleados tienen el reto de formarse en el área de Ventas y Marketing. Algo que nunca había sido tan necesario como ahora y que, por ello, la Cámara de Comercio de Madrid está ofreciendo a los interesados por medio de un programa Máster en Ventas que tiene como finalidad formar a los actuales y futuros directivos comerciales de todo tipo de empresa.

El plan formativo pone el foco en facilitar los conocimientos y las competencias decisivas para aumentar la competitividad enfatizando aspectos como la calidad y optimización de las actividades comerciales de las compañías. Un simple vistazo por la plataforma de ofertas de empleo Infojobs muestra que hay más de 1.000 ofertas de trabajo activas en estos momentos en el área de Ventas, Comercial y Marketing.

Cómo mejorar profesionalmente con un Máster en Ventas

Los responsables académicos de la Cámara de Madrid han preparado este máster para que los asistentes profundicen en las oportunidades y riesgos, y sepan cómo enfrentarse al mundo real en cualquier compañía, independientemente de su tamaño y ámbito de actuación, implementando innovadores sistemas de gestión dirigidos al mercado y al cliente.

En este sentido, tal y como explican desde esta institución cameral que tiene más de 125 años de historia y vinculación con el tejido empresarial, “este programa de formación está diseñado para proporcionar al alumno todas las competencias, habilidades y aptitudes necesarias para ejercer con éxito las funciones vinculadas con los puestos directivos en el ámbito de las Ventas, el Marketing y la Dirección Comercial”.

Y, para hacerlo realidad, el excelente cuadro de profesores que participa en este máster utiliza y aplica el reconocido método del caso, un sistema de metodología eminentemente práctica que “que parte del debate y del estudio de problemáticas reales”, apuntan desde el centro, para aprender soluciones eficaces por medio del análisis de problemas y éxitos que se presentan en el acontecer empresarial. La estructura del programa está pensada para el desarrollo integral de los asistentes, siendo capaces de liderar estrategias comerciales y empresariales en los nuevos y variados escenarios en los que los datos son esenciales para tomar decisiones y la tecnología invade cualquier actividad.

Conseguir incrementar de forma sostenible las ventas en una compañía no es nada sencillo. De hecho, suele ser una problemática común y el motivo por el que muchas empresas que cuentan con un excelente producto o servicio no logran sobrevivir por no saber establecer estrategias comerciales adecuadas o, lo que también suele suceder, inciden en implementar acciones incorrectas una y otra vez. Para evitar estas situaciones que ponen en riesgo la situación comercial y financiera de la empresa así como los puestos de trabajo, el programa de este máster profundiza en mejorar el funcionamiento del área comercial con la finalidad que se logre un impacto a nivel global en el estado de la compañía.

En concreto, los asistentes tendrán una visión de 360º de las funciones de Dirección de Ventas, Comercial y Marketing, así como su estrecha relación con el resto de las áreas funcionales. De esa manera, aprenderán a formular estrategias comerciales adecuadas, oportunas y en función de cada target; desarrollar competencias para liderar equipos; elaborar planes comerciales y de ventas; gestionar presupuestos y potenciar habilidades para la negociación.

Asimismo, la estrategia y programa de precios más adecuados, establecer los objetivos de una investigación de mercado, así como gestionar carteras de clientes estratégicos, serán otras temáticas de conocimiento en las que los alumnos se preparan para impulsar su carrera profesional y conseguir los retos y objetivos marcados por la compañía e incluso superarlos cuando sea posible.

Nuevas tecnologías y técnicas aplicadas a la venta

Las nuevas tecnologías y técnicas aplicadas a la venta también tienen su espacio en la formación del estudiante de este máster. En concreto, los profesionales en activo encargados de formar a los participantes en el este programa de alto nivel, profundizarán y se adentrarán de lleno en qué tener en cuenta a la hora de definir y seleccionar el público objetivo, conociendo en detalle los pormenores para llevar a cabo una correcta organización del trabajo comercial y de la fuerza de ventas.

Preparar la visita comercial, conseguir una reunión, la táctica a utilizar en la visita o el poder de la negociación son conceptos que también están muy presentes en el programa formativo y que son fundamentales para los profesionales de este campo. Con estos conocimientos es más fácil cerrar una venta, gracias a que se mejorará en la argumentación al definir de forma estratégica cuáles son los objetivos, tanto del cliente como de la compañía.

Además y debido a que vivimos en un mundo cada vez más digital, el Marketing Digital también tiene su espacio en este máster especializado en ventas. Por ello, la transformación digital, los nuevos modelos de negocios y modernos métodos publicitarios también se abordarán en este programa de la Cámara de Madrid, a lo que se sumarán las diferentes y más recomendables estrategias que hay que seguir desde el punto de vista del posicionamiento orgánico y la venta online.