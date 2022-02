Joao Vale e Azevedo sobre la economía en 2022: la oferta ya no es capaz de satisfacer la demanda del mercado

Las previsiones para la economía en 2022 no son las mejores, y es que, aunque la economía española creció 5% en 2021, no alcanzó el 6,5% al que le apostaba el Gobierno. Además, la recuperación del PIB no ha sido la esperada.

“El año pasado, mientras los gobiernos de todo el mundo decían que estaban seguros de que 2021 marcaría el año del renacimiento, yo tenía mis dudas. Hubiera preferido equivocarme, pero los hechos hacen que mis previsiones para 2022 sigan siendo negativas”, señala Joao Vale e Azevedo, presidente de Kunst Global, al referirse a la economía en 2022 para España y el mundo.

El experto en finanzas internacionales y líder de una de las firmas de capital privado más grandes de Europa, dice que la inflación, que se está produciendo tanto en EE. UU. como en muchos estados europeos, está subestimada.

“No estamos en los niveles de los años 70 y 80, pero en aquel momento los gobiernos necesitaban imprimir dinero para hacer frente a crisis de este tipo. Ahora esa estrategia ya no se debería utilizar y no me parece que haya otras en el horizonte”.

Joao Vale e Azevedo, quien con Kunst Global invierte en sectores que van desde la energía hasta las telecomunicaciones, pasando por la moda y el entretenimiento, también habla de la crisis de las materias primas, explicando que la industria no estaba preparada para el aumento de la demanda.

“Leemos por todos lados que esta es una situación transitoria, determinada por la pandemia, pero estoy seguro que es algo más profundo: hay una demanda de productos mucho mayor que en el pasado, debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico, ciertamente acelerado por la pandemia, pero que habría ocurrido de todos modos”.

El problema, indica Joao Vale e Azevedo, es que la industria de la distribución es incapaz de satisfacer la mayor demanda: “no hay mano de obra, ni camiones ni barcos. La oferta ya no es capaz de satisfacer la demanda del mercado”.

Pero el hombre fuerte de Kunst Global señala que hay un problema más que afectará la economía en 2022: el precio de la energía.

“Lo estamos viendo estos días: las facturas de luz y gas se han disparado, las familias y las empresas no saben cómo hacer frente a las subidas. Los gobiernos europeos prometen soluciones inmediatas, pero se trata de tiritas con las que esperan curar una herida profunda”.

La política actual carece de visión de largo plazo: Joao Vale e Azevedo de Kunst Global

Al tratar este punto, Joao Vale e Azevedo resalta que los ciclos electorales a los que están atados los políticos “son muy cerrados” y, a su juicio, en la situación actual “se necesita más tiempo” para tomar decisiones y medidas que requieren de años de implementación para dar buenos resultados.

“Además, con el tiempo, se ha formado una mentalidad extraña. Parece que cuando se encuentra una idea teóricamente correcta, debe implementarse de inmediato, a cualquier costo, sin preocuparse por los aspectos prácticos”, señala al poner como ejemplo el auto eléctrico.

“Debemos entender cómo gestionar los millones de desempleados que crecerán en todo el mundo cuando cierren las fábricas y las refinerías”, apunta Joao Vale e Azevedo de Kunst Global, quien, pese a no dar buenas previsiones para la economía en 2022, cree que por el efecto de la pandemia las personas ahora se encuentran más unidas y preparadas para hacer frente a los retos de este año.