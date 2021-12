Encontrar un lugar para jugar al paintball en Madrid es fácil, puesto que cada vez hay más espacios que ofrecen este servicio. De hecho, si ha proliferado tanto, no es solo porque sea la actividad favorita de millones de madrileños, sino también porque muchas empresas recurren a este juego al aire libre para llevar a cabo jornadas de team building. Ahora bien, no todas las marcas ofrecen los mismos servicios, si lo que se pretende es disfrutar de esta actividad con todas las garantías y en los mejores escenarios, entonces la mejor opción es https://www.granpaintballmadrid.es/, el mejor sitio de paintball en Madrid con diferencia.

En Gran Paintball Madrid tienen armas y equipos de “Gama Alta” que no tiene ningún otro Paintball: en Gran Paintball Madrid jugarás con marcadoras réplicas de las M-16, petos, monos y cinturones de camuflaje, y la novedad que los distingue de todos los demás: Un cable remoto para que el arma sea mucho más ligera y precisa.

El campo de Paintball mejor valorado a nivel nacional

Granpaintballmadrid es el mejor campo de Paintball con diferencia, no solo de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. Miles de opiniones de clientes satisfechos demuestran que no solo tienen los mejores precios de Paintball en Madrid, sino también las mejores instalaciones, equipamiento y escenarios, por no hablar de la seguridad y atención al cliente.

Sin duda, Gran Paintball Madrid es la mejor opción tanto para ir a pasar un rato divertido con los amigos, como para organizar un encuentro de empresa. A continuación, se destacan los motivos por los que esta empresa se ha convertido en la favorita de los clientes.

Armas y equipos de Gama Alta

En Gran Paintball Madrid se juega con marcadoras réplicas de las M-16, petos, monos y cinturones de camuflaje, y como se señalaba anteriormente, la novedad que los distingue de todos los demás: ¡¡cable remoto para que el arma sea mucho más ligera y precisa!! Entre los materiales Premium Únicos que ofrece esta empresa destacan:

Marcadora Bravo One Elite (réplicas de las M-16)

Máscara de doble lente anti vaho

Mono Militar de camuflaje con protección de cuello incluida

Chaleco protector de camuflaje para todos los participantes

Guantes

Cinturón de camuflaje para llevar la munición extra y la botella con cable remoto para conectarla con el arma (ningún campo de España tiene esta tecnología)

Botella de aire comprimido (mayor calidad que el CO2). Recargas de aire ilimitadas

El Paintball más grande y con mejores escenarios

Granpaintballmadrid cuenta con hasta nueve escenarios diferentes con avión, helicóptero, tanque, autobús, lanchas, misiles, fuertes, torres y bosques, y todo ello en un entorno de 150.000 metros cuadrados con los mejores precios de Paintball en Madrid. Además, no solo ofrece los mejores escenarios y entorno, sino que también dispone de un servicio de autobús público en la puerta.

El bus 664 recorre el trayecto que va desde Moncloa a la puerta de Gran Paintball Madrid en tan solo 35 minutos, y los que quieran acercarse en coche, disponen de parking gratuito. Sin duda un servicio que lo convierten en el mejor campo de Paintball con diferencia.

Además, la empresa cuenta con monitores profesionales especialmente formados para atender a diferentes grupos de edades según sus necesidades. También hay opciones de comida de Primera Calidad, así como BBQ, hamburguesas, pizzas y barra libre durante 90 minutos de cerveza y refrescos ilimitados.

Los mejores precios

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en Gran Paintball Madrid ofrecen los mejores precios de Paintball en diferentes packs: Pack de Iniciación con 100 bolas, Pack Básico con 100 bolas, Pack Recomendado con 300 bolas, el Pack Rambo de 400 bolas y el Pack Total de 500 bolas. Todos los paquetes incluyen seguro de responsabilidad civil y de accidentes, monitores exclusivos para el grupo, agua y recargas adicionales con descuento, además de la posibilidad de cambiar el día de la partida si hay mal tiempo.

Hay que tener en cuenta que en una partida de Paintball se suelen disparar como mínimo 300 bolas, por lo que generalmente, la partida de Paintball saldrá unos 26€ de media, lo que corresponde al Pack Recomendado, aunque en Gran Paintball Madrid, si juegan 12 o más personas, uno juega gratis.

No es de extrañar, por lo tanto, que, con todos estos servicios, Gran Paintball Madrid sea el mejor lugar para disfrutar de este juego de competición por equipos. Adultos, adolescentes, niños y personal de todo tipo de empresas consiguen pasar un buen rato mientras desarrollan el espíritu de equipo, la colaboración, la atención, la asertividad, y un montón de habilidades más que proporciona este juego al aire libre.