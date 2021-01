Buscando casa de primera mano en Madrid: cinco factores a tener en cuenta

La oferta inmobiliaria en las grandes ciudades está compuesta principalmente de viviendas de segunda mano en zonas ya consolidadas, pero si lo que estás buscando son casas de obra nueva en Madrid, a continuación te ofrecemos una serie de consejos a la hora de encontrar una residencia definitiva para ti o tu familia.

Investiga el mercado

Antes de empezar a buscar, es conveniente saber los lugares en los que se están construyendo viviendas y dónde vas a empezar a buscar. Existen portales inmobiliarios especializados en este tipo de construcciones con toda la información de las promociones en venta y las condiciones para acceder a ellas.

Estos portales han de ofrecer los detalles básicos de cada promoción (ubicación, tamaño, número de habitaciones, alturas, certificación energéntica, fechas de finalización, precio y condiciones).

Ten en cuenta las calidades

Comprar una casa de obra nueva tiene muchas ventajas asociadas, ya que el inmueble se te entregará a estrenar. Pero no puedes saber cómo actuará el paso del tiempo sobre sus elementos. Por ello es conveniente informarse sobre las calidades de los materiales con las que fue construido, su durabilidad y hacerse a la idea de cómo evolucionará la vivienda con los años.

Generalmente, todas las promociones suelen contar con una memoria de calidades detallada, en la que se indica desde cómo se ha efectuado la cimentación y estructura hasta de qué se componen las carpinterías, las fontanerías, la electricidad y los acabados. Te recomendamos que las leas con detalle y compares las que hayas seleccionado. Así podrás contar con una decisión más formada.

Mira los planos con detalle

La obra nueva suele contar con planos, alzados e infografías de cómo será cada vivienda. Revisar todo el material existente hará que te hagas una idea en la cabeza de cómo puede ser tu futura casa y cómo vivirás en ella: a qué podrías dedicar cada estancia, cuáles son los mejores espacios y qué otros son aprovechables con imaginación.

¿Eres capaz de leer un dibujo de distribución de estancias? Si necesitas ayuda, no dudes en pedírsela a algún allegado con experiencia en este tipo de cuestiones, para que te ayude a interpretar la recreación de la vivienda.

Valora los servicios

Una casa no es solo la distribución de las estancias o los metros cuadrados útiles. También has de valorar todo lo que ofrece su comunidad de vecinos. Muchas casas de obra nueva vienen acompañadas de espacios y servicios comunes como piscina, jardines, zonas infantiles o gimnasios. Su presencia elevará los costes mensuales de mantenimiento pero también ofrecerán un mayor confort en tu vida diaria. Has de sopesar qué es lo que necesitas y qué ventajas te resultarán útiles antes de tomar una decisión.

Revisa el entorno

Todo lo que rodea al exterior de una vivienda influye en su precio y en el día a día. Si tienes una familia, la existencia de centros educativos de calidad en el entorno será un punto a su favor. Las carreteras cercanas y los medios de transporte situados en sus inmediaciones también son factores a tener en cuenta.

De la misma forma, has de revisar qué elementos negativos existen en el entorno y que puedan provocar contaminación, malos olores o ruidos desagradables.

Antes de tomar una decisión final sobre la compra de una casa, a veces es bueno pasearse por tu posible futuro barrio y charlar con los vecinos que llevan allí varios años sobre las ventajas y los inconvenientes de vivir allí.

Piensa con cabeza

La búsqueda de una casa siempre es difícil y a lo largo del proceso surgen muchas dudas. Es probable que encuentres alguna de la que te encapriches y quizás no seas capaz de observar los defectos y carencias que pueda tener. Por eso conviene visitar las viviendas candidatas con una persona que tenga una visión exterior y pueda aconsejarte de forma objetiva.