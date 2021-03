Coventia, la startup que revoluciona los seguros de vida de los bancos con un 30% de ahorro garantizado

Esta agencia de suscripción emergente ha irrumpido con fuerza en el mercado ofreciendo a sus asegurados unas pólizas mucho más económicas, además de otras importantes ventajas, como no requerir cuestionario médico a los clientes provenientes de otras compañías

El secreto para hacer seguros de vida un 30% más baratos que tu seguro actual

Seguros de vida con ahorro garantizado del 30%, esa es la atractiva carta de presentación de Coventia, una startup que está revolucionando un ámbito que hasta ahora copaban las grandes aseguradoras y los bancos.

El secreto está según expresan los responsables de la empresa en su web en renunciar a los elevados beneficios de las entidades bancarias a cambio de que ambas partes se beneficien, el cliente ahorrándose una suma bastante estimable y ellos obteniendo un asegurado fiel, al que además ofrecen otras muchas ventajas.

Asimismo, la empresa destina el 5% de sus beneficios económicos a iniciativas sociales, con la particularidad de que dejan al suscriptor de la póliza elegir la organización o el proyecto al que se destinarán los fondos.

Y aún así todavía obtienen unos buenos ingresos, que no son tan grandes como los de los bancos pero sí suficientes para ser rentables, apostando por las posibilidades en ahorro de costes que ofrecen las nuevas tecnologías, y sobre todo por un aspecto que resulta clave para la sostenibilidad a largo plazo de cualquier negocio: la fidelización de los clientes.

No es necesario realizar cuestionario de salud para los clientes que cambien de seguro de vida

Otra importante ventaja de los seguros de vida de Coventia es que no se exige como requisito un cuestionario de salud previo a quienes provengan de otra aseguradora, y no lo requieren no porque vayan a lo loco ni por ningún misterio escondido con letra pequeña, sino simplemente porque dan por bueno el que hizo la anterior compañía, evitando de este modo a sus próximos asegurados un pesado trámite que suele llevar su tiempo.

Cobertura por Covid y cualquier pandemia

Igualmente, otro de sus rasgos distintivos es que ofrecen cobertura por Covid-19, siendo además unos de los pocos seguros que existen en el mercado que cubren los siniestros ocasionados por cualquier tipo de pandemia, algo que es muy valorable, ya que es en este tipo de situaciones cuando se necesita tener la tranquilidad de saber que contamos con un seguro que nos respalda.

Gestionan los cambios de seguro manteniendo las condiciones

Además en Coventia se encargan de llevar a cabo todo el proceso de anulación de las pólizas anteriores, preservando las mismas condiciones en cuanto a coberturas y descuentos universales de las primas que se tuviesen. Sin que estas ventajas obtenidas al hacer el cambio supongan tampoco ninguna limitación si se quieren contratar nuevos seguros de vida con ellos.

El proceso de suscripción de las pólizas es tan ágil y rápido que se puede completar en tan solo unos minutos tanto online como por teléfono. Solo necesitas tener a mano el recibo de tu póliza actual y nada más. Asimismo por cualquiera de estas dos vías garantizan una asistencia inmediata y eficaz en caso de que surja cualquier duda, ofreciendo siempre una atención de calidad que pueden acreditar sus ya numerosos asegurados.

Por todo ello, no es de extrañar que cada vez más personas apuesten por Coventia para hacer sus seguros de vida, habiendo puesto esta prometedora startup patas arriba un segmento que hasta ahora no ofrecía a los asegurados un trato personal, ni un precio justo, y que además destina parte de los beneficios a iniciativas solidarias.