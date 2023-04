El injerto capilar es una intervención quirúrgica que se lleva a cabo con el propósito de revertir la alopecia. Esta afección es conocida por causar la pérdida excesiva de pelo, haciendo que el cuero cabelludo se encuentre despoblado. Este problema se considera como exclusivamente estético, pero que puede llevar a sufrir importantes trastornos psicológicos. Razón por la que se hace necesario encontrar una solución. Siendo el trasplante de cabello la mejor alternativa. Es por ello que hablaremos del injerto capilar mal hecho, ¿qué podemos hacer para evitarlo?

Un trasplante capilar mal hecho es un problema que no debería presentarse, pero ocurre. Sin embargo, hay maneras de evitarlo, siempre que la persona escoja cirujanos y clínicas reconocidas. También hay otras formas de evitar que el injerto tenga resultados deplorables. En este post encontrarás algunas recomendaciones para que no suceda.

¿Cómo saber si un injerto capilar está mal hecho?

Cuando se lleva a cabo un injerto capilar, uno de los principales problemas se presenta en el diseño de la línea frontal. Es importante saber que cada persona cuenta con una estructura ósea distinta. Esto define la forma que poseerá cada rostro. Cuando se realiza el diseño de implantación, esta característica debe respetarse, cuando lo que se desea es naturalidad en el resultado.

La línea de implantación capilar debe diseñarse de manera personalizada. Buscando que la armonía facial se mantenga, respetando las facciones de cada individuo. Esta línea frontal se diferencia según la raza de cada persona. Haciendo necesario que se tome en cuenta la etnia a la hora de realizar el implante capilar.

Este diseño debe ser natural y además, guardar relación con la edad del paciente. Pues, conforme pasa el tiempo, cambia la apariencia del individuo y el resultado podría verse natural más adelante.

Otro inconveniente que puede tomarse como parte de un mal injerto, es la dirección que lleva el cabello. Cuando se implanta el pelo, es de suma importancia que el experto siga la dirección de crecimiento natural. Un injerto capilar mal hecho es aquel en el que las unidades foliculares tienen un patrón irregular y diferente al resto de la cabellera. A la hora del peinado, esto supone un problema.

Como último punto, otra característica relacionada a un mal injerto capilar, son cicatrices. Puede que, durante la recuperación, no se realice la cicatrización adecuada. Lo cual, puede ocurrir por una forma de suturar incorrecta, o por un mal cuidado post operatorio. Las cicatrices en el cuero cabelludo impiden que los folículos puedan crear pelo, comprometiendo así, la densidad esperada.

¿Por qué se tiene un injerto capilar mal hecho?

Poca experiencia del cirujano

Cualquier técnica utilizada para implantar cabello, amerita meticulosas destrezas, que solo la experiencia puede otorgar. Ningún paciente quiere ser tratado como sujeto experimental en una cirugía. Para dominar esta disciplina, el experto debe contar con la preparación y práctica suficiente. No obstante, algunos doctores que realizan implantes capilares no cuentan con la experiencia requerida. Causando con sus intervenciones, resultados poco satisfactorios por técnicas mal ejecutadas.

El individuo no califica para el injerto capilar

Es importante saber que, no todos los individuos que padecen alopecia, califican para este tipo de procedimientos. Sin embargo, algunas instituciones no ofrecen el diagnóstico correcto que necesita el paciente. Limitándose a cumplir sus requerimientos, realizando cirugías sin un estudio previo, solo por la ganancia.

Cuando no se es apto para realizarse este tratamiento, pero se ignora, es muy probable que no se alcancen los resultados deseados. Sufriendo en un alto porcentaje la caída del cabello injertado. Un paciente podría no calificar para un injerto capilar si:

· La zona afectada por la calvicie es muy amplia. Requiriendo una mayor cantidad de unidades foliculares.

· El área donante no posee demasiada densidad. Haciendo que los injertos serán muy pobres.

La alopecia se mantiene activa

No es recomendable realizar un injerto capilar en personas que tienen una alopecia activa. Pues esta no se encuentra estabilizada. Si no ha dejado de perderse el cabello y se lleva a cabo el procedimiento, posteriormente se perderá pelo de otras zonas. Requiriendo entonces, una segunda operación.

Pocos cuidados postoperatorios

El buen resultado de esta intervención depende principalmente de los cuidados brindados durante el tiempo de recuperación. Seguir las recomendaciones del cirujano, luego de la operación, permitirá que las unidades foliculares implantadas, se arraiguen correctamente. Llevando a una efectiva sanación del área receptora y donante.

Excesiva recolección folicular

Esto ocurre cuando la densidad del pelo no es acorde. Y es que de la parte lateral y trasera se toman demasiados folículos, despoblando estas zonas. Estas unidades son implantadas entonces en las entradas y la coronilla. Haciendo que la distribución sea poco uniforme y el efecto no será estéticamente agradable.

Mala implantación de la línea capilar

En el injerto de cabello, este es uno de los mayores fracasos. Y es que, cuando el paciente busca realizarse esta intervención, desea obtener una cabellera natural. Sin embargo, la mala implantación de la línea capilar resulta asimétrica y artificial. Cuando la operación no es realizada por un verdadero experto, el pelo de muñeca es un efecto que se corre el riesgo de tener. Esto se trata de una mala distribución de mechones en el cuero cabelludo.

¿Qué podemos hacer para evitar un mal injerto capilar?

Un mal injerto capilar es un problema que puede prevenirse. Siempre que se tenga en cuenta lo siguiente:

· Escoge una buena clínica: una clínica reconocida y prestigiosa, será la que se encuentre conformada por expertos en sus áreas de atención. Profesionales altamente cualificados, con conocimientos y destrezas, necesarios para brindar el mejor servicio. Nuestra mejor recomendación a la hora de encontrar la mejor clínica para el injerto capilar, es definitivamente, Capilclinic. Una institución de gran reputación que destaca por la alta calidad de sus servicios. Siendo por esto, galardonados con el Premio Nacional Siglo XXI de Medicina 2022 en la categoría Cirugía Capilar.

· Busca referencias: en la web podrás encontrar opiniones y calificaciones dadas por pacientes que han sido atendidos en estas clínicas. Conocerás por este medio sus experiencias y recomendaciones.

· Ten los cuidados postoperatorios: el cirujano indicará algunos cuidados que deberán tenerse luego de la intervención. Es importante que estos se sigan con responsabilidad, porque en la recuperación radica la mayor parte del éxito de este procedimiento.

· No te dejes llevar por las ofertas: la medicina capilar es un campo que ha tenido mucho auge en la actualidad. Las cirugías de trasplante capilar son cada vez más populares, al igual que las clínicas que los ofrecen. Muchas de estas, utilizan materiales e instrumentos de baja calidad, para abaratar sus costes y ser más competitivas. Pero sus resultados por lo general, son poco favorables.