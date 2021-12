4 beneficios de las máquinas de electroestimulación muscular que debes conocer

Al iniciar un programa de entrenamiento físico se tiende a pensar que los resultados llegan de forma rápida. No obstante, para acelerar el proceso es imprescindible adoptar hábitos y mantener una rutina constante de ejercicios. En muchas ocasiones no disponemos del tiempo deseado y contamos con obstáculos para cumplir nuestros objetivos. En este contexto aparecen algunas alternativas y recursos extra que pueden facilitarnos las cosas. Una máquina de electroestimulación es una de las soluciones más populares porque contribuye al desarrollo muscular pudiendo integrarse dentro de cualquier estilo de vida.

Pero, ¿qué es exactamente la electroestimulación? Este sistema genera contracciones musculares involuntarias a partir de unos electrodos que transmiten corriente. El resultado es un entrenamiento pasivo. Pero, ¿qué significa esto?

A grandes rasgos, no sustituye al deporte como tal. Es importante tener esto en cuenta. Si bien estos sistemas proporcionan una gran cantidad de beneficios a largo plazo, no deben confundirse sus funciones principales. Esta herramienta ha sido diseñada como un complemento. A pesar de que sus efectos son visibles, únicamente trabajan sobre el músculo. Esto significa que si sustituyes la actividad física y reduces tus entrenamientos únicamente a sesiones de electroestimulación no moverás tus articulaciones y tu sistema cardiovascular tampoco trabajará. Si estás valorando la posibilidad de hacerte con una máquina de este tipo, debes tener en cuenta que la piedra angular de tus hábitos deportivos siempre debe ser la actividad física. La electroestimulación tan sólo debe ser entendida como un hábito saludable más como por ejemplo, la dieta.

Podemos decir algo similar en lo que respecta a los programas de pérdida de peso. Algunas personas creen que la gimnasia pasiva es suficiente para obtener resultados y esta idea está muy lejos de la realidad. La estimulación muscular pasiva puede generar resultados visibles cuando se trata de perder grasa localizada y siempre que se acompañen con una dieta saludable y sesiones de ejercicio que actúen sobre nuestro sistema cardiovascular.

¿Qué beneficios tienen las máquinas de electroestimulación muscular?

Teniendo en cuenta su ámbito de aplicación, podemos resaltar sus importantes ventajas:

Acentúa los resultados de tu entrenamiento activo

Combinar deporte activo y electroestimulación ayuda a acelerar el proceso de fortalecimiento y los efectos se hacen visibles mucho antes. A partir de los electrodos podrás trabajar tu musculatura de una forma más intensa dotándola de una mayor voluminosidad.

Es cómoda y accesible

Si cuentas con un ritmo de vida ajetreado y tus compromisos y responsabilidades te impiden ir al gimnasio o practicar deporte al aire libre con tanta asiduidad como te gustaría, la electroestimulación puede ser una buena solución. Su diseño ligero y funcional te permitirá utilizarla en cualquier lugar y en cualquier momento aunque lo más aconsejable es que antes de iniciar tus sesiones consultes con profesional especializado para definir su duración y frecuencia.

Trabaja sobre varios grupos musculares de forma simultánea

Aunque su efecto es local, ayuda a estimular varios grupos musculares de forma simultánea por lo que es una buena fuente de entrenamiento pasivo.

Agiliza los procesos de rehabilitación y ayuda a curar lesiones

¿Has sufrido algún tipo de lesión? La electroestimulación es uno de los medios más habituales para acelerar los procesos de rehabilitación. Si durante un período de convalecencia no puedes practicar ejercicio físico o no puedes realizar determinados movimientos de entrenamiento, una máquina de electrodos te ayudará a conservar tu masa muscular en la medida de lo posible.