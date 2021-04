Clases de cocina en Madrid

Hay pocas actividades tan gratificantes como la cocina. Además de generar una gran satisfacción (y los deliciosos platos que pueden salir de todo eso), puede ser una excelente manera de pasar unos momentos inolvidables con tu familia, tus amigos o tu pareja, o simplemente de desconectar sumergiéndote en ese maravilloso proceso.

Claro, el material con el que cocinas también es decisivo a la hora de conseguir el mejor resultado. Pero, como sabes, renovar cosas como los cuchillos, cazuelas, sartenes, etc, no es demasiado caro. Además, es muy recomendable hacerlo cada cierto tiempo (por norma general, lo ideal es no dejar pasar más de dos años).

Una experiencia de la que se pueden obtener muchos beneficios

Evidentemente, cuantos más conocimientos culinarios tengas, mucho mejor será la experiencia. Por eso hay precisamente clases de cocina, y las hay de todo tipo (ahora te contamos cuáles son algunas de las mejores en Madrid).

Por si fuera poco, este tipo de actividades también son fantásticas para pasar un buen rato, ampliar tu círculo de amistades o incluso como una magnífica salida profesional si así te lo propones.

Material que necesitas llevar

Lo cierto es que el material que tienes que llevar a tus clases de cocina será algo que tendrá que determinar el lugar que hayas elegido para llevarlas a cabo. Generalmente allí encontrarás todo lo necesario, pero va a depender un poco de lo que te guste o cuan dependiente seas de tus utensilios de cocina, casi siempre un chef va a llevar sus cuchillos, pero amas de casa o gente que está aprendiendo le gusta llevar todo lo suyo, como por ejemplo su propio juego de sartén, ollas, y otros utensilios que luego usara en su domicilio.

Eso sí, seguro que a medida que vayas avanzando en tu aprendizaje irás conociendo nuevos elementos que probablemente querrás ir adquiriendo para poner en práctica lo aprendido.

Como habrás visto, puedes aprender perfectamente cocina sea cual sea tu nivel, presupuesto o edad. Hay para todas las necesidades y circunstancias: desde los que no tienen experiencia alguna hasta los que quieren pasar un rato divertido o convertir la cocina en una profesión (una opción muy a tener en cuenta, pues es algo que realmente tiene muchas salidas).

Clases de cocina en Madrid

Lo cierto es que a la hora de apuntarse a unas clases de cocina en Madrid hay mucho donde elegir. Para hacerte la tarea más fácil, hemos seleccionado para ti algunas de las mejores opciones.

Escuelas de cocina

The Kitchen Club

Un lugar perfecto para iniciarse en el mundo culinario. Además de disfrutar de un ambiente inmejorable, recibirás clases prácticas desde el primer día. Los cursos que ofrecen son muy variados. Incluso podrás incursionar en cocinas internacionales como la japonesa, la italiana, la mexicana o la tailandesa, entre otras.

Le cordon bleu

Esta escuela está dentro de las más prestigiosas y antiguas de todo el mundo. Fundada en 1895, año en el que se abrió el primer centro en París, ofrece una enorme oferta formativa en la que hay una gran variedad de cursos: desde los pensados para aficionados hasta los profesionales especializados tanto en cocina y cocina española como en pastelería.

Por supuesto, dentro de estos obtendrás su correspondiente diploma o certificado. Además, esta escuela tiene un acuerdo con la Universidad Francisco de Victoria que les capacita para impartir el Grado Universitario en Gastronomía.

Otras opciones

Clases de cocina Madrid gratis

En el INEM de Madrid puedes encontrar cursos de cocina gratis para los que no es necesario tener ningún título (o graduado) ni cumplir requisito alguno. Su principal objetivo, evidentemente, es el de proporcionar una más que interesante salida profesional.

Hay mucho donde elegir: pastelería, asados, cocina nacional e internacional, cocina creativa y un largo etcétera. Otro lugar donde pueden proporcionarte clases de cocina de forma gratuita (o en todo caso a un precio muy reducido) es en los diferentes ayuntamientos.

Clases de cocina a domicilio Madrid

Una forma genial de aprender a cocinar o nuevas técnicas culinarias a la vez que te diviertes con tu familia o amigos son las clases de cocina a domicilio. Es un genial servicio que puede proporcionarte lacocinadeMirinda.com.

Solamente tienes que escoger la fecha que más te convenga. Ellos se encargarán de todo lo demás y de comprar los mejores productos frescos en establecimientos de su total confianza. Además, os enseñará cómo preparar excelentes menús y los secretos de numerosas gastronomías internacionales.

Clases de cocina para niños en Madrid

Si buscas clases para que los más pequeños de la casa se diviertan y vivan nuevas experiencias a la vez que aprenden algo que puede serles muy útil, puedes encontrarlas fácilmente en el centro cultural y social La casa encendida.

Allí hay muchos talleres culinarios para niños (y también para mayores), así como conferencias sobre alimentación y gastronomía. En algunos mercados como el de Barceló, Prosperidad o Santa María de la cabeza también encontrarás cada cierto tiempo los showcookings y talleres de cocina gratuitos (para niños de entre 5 y 12 años) del Chef Pepo.

Eso sí, es necesario inscribirse previamente para formar parte de estas actividades. Puedes pedir que te informen sobre próximas fechas en comunicación@chefpepo.com.