Haz frente a la ola de calor con el nuevo ventilador silencioso de Mellerware

Este verano estaba siendo relativamente tranquilo en cuanto a temperaturas se refiere. Pero, en España, no hay verano que se precie sin sus buenas ola de calor y nosotros nos encontramos a las puertas de una de ellas. La agencia estatal de meteorología (AEMET), ha anunciado la llegada de una ola de calor que afectara prácticamente a toda España. Una ola de calor que va a durar entre cuatro y cinco días y que nos hará tener que contar con una previsiones para llevarla lo mejor posible. Se encuentran en alerta 11 comunidades autónomas, de las cuales 5 están en alerta naranja, esas comunidades son Andalucía, Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha. En este post te proponemos una buena alternativa para llevar la ola de calor de la mejor manera posible. Y esa solución es optar por ventiladores de torre. Te contamos más sobre ellos, sus ventajas y las prestaciones que tienen. ¡No querrás dejar escapar la oportunidad de tener uno de ellos!

El ventilador: Tu mejor aliado para la ola de calor

Los ventiladores de la firma Mellerware son la mejor alternativa para llevar la ola de calor de la mejor forma posible. La torre de ventilación Air Power Warm&Cold es uno de los ventiladores más silenciosos que existen en el mercado. Además está diseñado para poder disfrutar de él tanto en verano como en invierno, ya que cuenta con un poderoso calefactor que hará los inviernos mucho más confortables.

Se trata de un ventilador que cuenta con un mando a distancia y una pantalla táctil, fácil de manejar, que tiene 9 velocidades. Es un aparato cómodo y sencillo con un diseño elegante y compuesto por materiales de calidad. El aparato perfecto para tener tu casa climatizada siempre.

Entre las múltiples funciones y características de este ventilador tenemos que tener en cuenta varias:

1. El Air Power Warm&Cold es una torre de ventilación con un ventilador de 30W de potencia sin aspas que produce un frescor con 9 velocidades de forma silenciosa. La parte de calefacción cuenta con 1800W para los meses más fríos.

2. Su motor se compone de una torre sin aspas que equivale a que no generará nada de ruido. Convirtiéndose así en uno de los ventiladores más silenciosos del mercado, por lo que no querrás dejarlo escapar. Además, su motor DC también diminuye el ruido y alarga la vida útil del aparato. Así disfrutarás del máximo frescor sin que el ruido te cause incómodas molestias.

3. Su diseño es elegante y de máxima calidad. Con acabados de metal para mantener la robustez y la calidad.

4. Cuenta con un mando a distancia de última tecnología para un mayor confort y comodidad.

5. El ventilador regula la temperatura a tu medida. Air Power Warm&Cold te permite regular la temperatura ya que cuenta con un termostato ajustable.

Escoge calidad, un producto novedoso y todas las comodidades que este aparato te transmite con un solo clic. Porque llega la ola de calor y hay que estar preparados con el mejor ventilador del mercado.