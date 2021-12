Llega el delivery a una cadena icónica de Madrid

En nuestro país hay pocos restaurantes tan icónicos como los VIPS. Esos inconfundibles carteles rojos están presentes en las calles desde hace más de medio siglo y han acompañado a generaciones enteras, que han pasado por sus confortables sillones desde la infancia. ¿Quién no ha disfrutado lo sus famosos sándwiches? ¿Quién no ha probado sus icónicas tortitas hechas al momento? ¿Quién no se ha frotado las manos ante una deliciosa hamburguesa del VIPS? Para muchos, VIPS representa precisamente eso: una cafetería/restaurante emblemático, presente ininterrumpidamente en nuestras vidas desde hace mucho, mucho tiempo.

El primer VIPS abrió en 1969 e introdujo un España una idea innovadora: una carta inspirada en las tendencias de cocina internacional, que además se unía a una tienda con productos únicos y exclusivos. Por ejemplo, el VIPS era el lugar donde podías adquirir, a última hora de la noche, el periódico del día siguiente. Tras el éxito de los primeros VIPS, en los setenta abrieron locales emblemáticos como el de calle Velázquez y, más tarde, en otras ciudades de España como Barcelona, Zaragoza o Valencia.

El servicio de comida a domicilio

Los tiempos cambian, y en los últimos años se ha consolidado un nuevo modelo de restauración, acelerado especialmente con la pandemia. La gente sigue disfrutando de la comodidad y los servicios que los restaurantes VIPS, pero quiere algo más: poder disfrutar de su carta en su propio domicilio. De hecho, la comida a domicilio es un sector que no deja de crecer: se calcula que mil millones de personas usaron una plataforma online de comida a domicilio en todo el mundo durante el año 2020. En España, donde el servicio de comida a domicilio permitió a muchos restaurantes mantener su negocio a flote, la consultora NPD estimó que la facturación creció hasta los 1770 millones de euros.

Madrid no es una excepción: cada vez más madrileños y madrileñas eligen degustar en casa el menú de su restaurante favorito. Por eso, VIPS ha dado el paso, creando su propio servicio de comida a domicilio en Madrid, la primera ciudad en la que se instaló en nuestro país. Este servicio está disponible en los restaurantes del interior de la M30, pero la previsión es que progresivamente vayan incorporándose todos los de la capital.

Los platos más reconocibles de VIPS, ahora en casa

Así que ya no hay problema si un día quieres disfrutar de tu plato favorito de VIPS, pero no puedes o no quieres salir de casa. Puedes pedir sándwiches a domicilio, como el famoso VIPS Club (ese increíble sándwich con tres pisos de pollo, jamón cocido, queso americano y Emmental, lechuga y tomate, acompañado de mayonesa); la inigualable Hamburguesa Pampera, en su fabuloso pan de mollete y su queso provolone; los Nachos Tex Mex, ideales para degustar en compañía; o las famosísimas Tortitas VIPS, a las que bien puedes acompañar de un rico Batido con Oreo.

VIPS a domicilio vendrá acompañado de otras ventajas. Por ejemplo, de ofertas y promociones exclusivas, y de un completo servicio de atención al cliente, para que recibas en tu casa toda la calidad de VIPS.